Si chiude Motor Bike Expo 2026: Verona capitale mondiale delle due ruote

Si è chiusa oggi a Veronafiere Motor Bike Expo 2026, l’evento che dal 23 al 25 gennaio ha riportato Verona al centro della scena motociclistica internazionale. Un’edizione annunciata come una delle più grandi e complete di sempre, capace di aprire ufficialmente la nuova stagione delle due ruote con numeri in costante crescita.

Nei tre giorni di manifestazione, gli otto padiglioni tematici e le sei grandi aree esterne hanno ospitato oltre 700 espositori provenienti da più di 20 Paesi, su una superficie complessiva di 120mila metri quadrati. Presenti 33 case motociclistiche ufficiali, che hanno scelto Verona per svelare anteprime mondiali e novità strategiche, confermando il ruolo di Veronafiere come punto di riferimento per il settore.

Grande attenzione ha continuato a catalizzare il mondo custom, da sempre cuore pulsante della manifestazione, accanto alle proposte delle principali case. Tra i marchi protagonisti Harley-Davidson, che ha presentato le nuove Street Glide e Road Glide Limited, affiancate da show bike e dal corner dedicato alla Bagger World Cup. Ampio spazio anche a Triumph con cinque anteprime e a Indian Motorcycle, che ha esposto la Chief Vintage. Forte il focus sull’off-road con KTM, Fantic Motor, Husqvarna e Gas Gas.

La giornata di sabato ha rappresentato uno dei momenti più intensi della rassegna, con un fitto calendario di talk e incontri. Grande partecipazione per il “Dakar Talk”, che ha visto salire sul palco alcuni protagonisti della Dakar appena conclusa, tra cui Tommaso Montanari, Franco Picco e Ciro De Petri. Spazio anche alla velocità con gli interventi di Franco Uncini, Andrea Dovizioso, Lorenzo Savadori e Massimo Rivola.

Motor Bike Expo 2026 ha offerto anche spettacolo e competizioni: dall’MBE Trophy Super Enduro, con la presenza del campione Billy Bolt, al trofeo dedicato alla memoria di Luca Salvadori, fino al trial indoor e allo show di freestyle motocross nelle aree esterne.