Confcommercio Verona - Associazione Property Manager - Occhipinti, Galli, Dal Dosso, Turrini
Nuova call-to-action

Fissato il primo incontro dell’associazione Property Manager di Verona

di Redazione
Martedì 27 gennaio nella sede di Confcommercio Verona si tiene l’incontro della nuova realtà costituita lo scorso dicembre dedicata all’accoglienza extra-alberghiera.

Un momento di approfondimento e confronto su temi di particolare attualità e interesse per l’attività di locazione, con particolare riferimento alle novità legislative, agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e agli strumenti di supporto finanziario e contributivo a disposizione delle imprese del settore: è quello che l’Associazione Property Manager – nuova realtà costituita lo scorso dicembre all’interno di Confcommercio Verona e presieduta da Maurizio Galli – organizza per martedì 27 gennaio alle 15 nella sede di Confcommercio Verona, in via Sommacampagna 63 H.

Il programma dell’incontro è il seguente: novità legislative in materia di locazione e gestione immobiliare; adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro; presentazione del consorzio Confiditer che si occupa di credito, garanzie e contributi per le imprese; convenzioni Confcommercio. L’incontro è riservato agli associati.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?
👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL

Condividi ora!