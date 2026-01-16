Fissato il primo incontro dell’associazione Property Manager di Verona

Un momento di approfondimento e confronto su temi di particolare attualità e interesse per l’attività di locazione, con particolare riferimento alle novità legislative, agli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e agli strumenti di supporto finanziario e contributivo a disposizione delle imprese del settore: è quello che l’Associazione Property Manager – nuova realtà costituita lo scorso dicembre all’interno di Confcommercio Verona e presieduta da Maurizio Galli – organizza per martedì 27 gennaio alle 15 nella sede di Confcommercio Verona, in via Sommacampagna 63 H.

Il programma dell’incontro è il seguente: novità legislative in materia di locazione e gestione immobiliare; adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro; presentazione del consorzio Confiditer che si occupa di credito, garanzie e contributi per le imprese; convenzioni Confcommercio. L’incontro è riservato agli associati.

