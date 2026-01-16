Motor Bike Expo 2026, rombano i motori a Veronafiere

Taglio del nastro oggi a Veronafiere per Motor Bike Expo 2026, che apre ufficialmente la nuova stagione delle due ruote con un’edizione annunciata come una delle più grandi e complete di sempre. Da oggi fino a domenica, Verona diventa il centro nevralgico del motociclismo mondiale, con otto padiglioni tematici e sei grandi aree esterne dedicate a show, competizioni e test ride.

I numeri raccontano un evento in continua crescita: oltre 700 espositori da più di 20 Paesi, 120.000 metri quadrati di area espositiva e 33 case motociclistiche ufficiali, pronte a presentare anteprime mondiali e novità strategiche. Centrale, come da tradizione, il mondo custom, con alcune delle migliori realizzazioni artigianali a livello internazionale.

Con l’avvio ufficiale dell’edizione 2026, Motor Bike Expo si conferma l’appuntamento che accende la passione della community motociclistica globale, offrendo un’esperienza immersiva e anticipando le tendenze del futuro. Un evento che rafforza ancora una volta il ruolo di Verona come capitale mondiale della moto.

Stefani: «Evento straordinario e orgoglio Veneto»

«Rilanciarsi continuamente guardando al futuro è fondamentale. Questa fiera rappresenta un evento straordinario di cui il Veneto è orgoglioso. Offre una panoramica sul mondo delle due ruote, che riguarda anche una parte importante dell’artigianato della nostra Regione, e sulla sua capacità di sapersi aggiornare e cogliere le evoluzioni del mercato. Adattarsi ai cambiamenti della società rappresenta un fattore di resilienza; una parola che ultimamente sentiamo sempre più spesso ma che anche in questo ambito produttivo è fondamentale».

Così il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, è intervenuto oggi a Verona all’inaugurazione della 18^ edizione del Motor Bike Expo.

Alberto Stefani al Motor Bike Expo 2026

«Sono felice di essere a VeronaFiere, che ringrazio, per un appuntamento così importante che richiama nel Veneto tantissime persone – ha aggiunto Stefani -. Il pubblico potrà vedere centinaia di modelli e prodotti. Il mio augurio è che possa essere una manifestazione sempre più grande, che quest’anno superi i 170.000 visitatori dell’anno scorso e l’anno prossimo possa superare quelli di questa edizione».