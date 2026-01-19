Mutui ipotecari in Veneto: cresce la surroga, cala l’acquisto della prima casa

Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha pubblicato i dati sui mutui ipotecari sottoscritti in Veneto nella prima metà del 2025 attraverso le agenzie Kìron ed Epicas, offrendo una visione dettagliata su finalità, tasso, durata e importo medio.

Lo scopo principale del finanziamento resta l’acquisto della prima casa, che rappresenta il 93,5% delle richieste. Cresce però la sostituzione o surroga, che arriva al 4,7% (+1,9% rispetto al periodo precedente), mentre l’acquisto della prima casa segna un calo del -2,0%. L’acquisto della seconda casa rappresenta l’1,3%, e restano marginali le richieste per liquidità (0,3%) e per costruzione o ristrutturazione (0,2%).

Dal punto di vista della tipologia di tasso, i mutuatari veneti continuano a privilegiare nettamente il tasso fisso, scelto dal 95% dei sottoscrittori, mentre il tasso misto raccoglie il 3,9% delle preferenze. Non si registrano variazioni significative rispetto al semestre precedente.

La durata media del mutuo in Veneto è scesa da 27,4 a 26,8 anni, poco sopra la media nazionale (26,7 anni). Il 64,8% dei mutui ha una durata tra i 26 e i 30 anni, il 17,7% tra i 21 e i 25 anni, l’11,7% tra i 16 e i 20 anni e il 5,8% tra i 10 e i 15 anni.

L’importo medio erogato in Veneto è pari a 128.000 euro, in crescita rispetto ai 124.800 euro del semestre precedente. La fascia più rappresentata è quella tra i 100.000 e i 150.000 euro (47%), seguita dalla fascia tra i 50.000 e i 100.000 euro (27,3%) e da quella tra i 150.000 e i 200.000 euro (18,6%). Solo il 6,2% dei mutui supera i 200.000 euro.

Questi dati confermano una sostanziale stabilità nelle scelte dei consumatori, con un forte orientamento alla sicurezza del tasso fisso e un’attenzione crescente alle opportunità offerte dalla surroga.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL