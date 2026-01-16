Aurora Floridia, la politica come responsabilità concreta

Passione, serietà e senso delle istituzioni. Sono questi i cardi ni del lavoro parlamentare di Aurora Floridia, Senatrice della Repubblica afferente al partito Verdi del Sudtirolo/Alto Adige e al Gruppo per le Autonomie in Senato e Presidente del Network per un Ambiente Pulito, Sano e Sostenibile al Consiglio d’Europa, che vive il proprio ruolo come una responsabilità affidata direttamente dalle cittadine e dai cittadini. Un impegno che si muove su più livelli – locale, nazionale ed europeo – e che punta a ricostruire fiducia nella politica attra verso l’azione concreta.

«Mi occupo in modo molto pratico e concreto di istanze locali, nazionali ed europee. Affronto questa responsabilità con passione e serietà. È importante far conoscere il lavoro che facciamo a livello istituzionale che spesso è poco conosciuto e che incide in modo profondo sulla vita delle persone», spiega Floridia, che sottolinea come il suo la voro tocchi temi centrali per la qualità della vita: ambiente e tutela del territorio, salute e sostenibilità intergenerazionale. Questioni che non possono più essere rimandate e che richiedono visione, ma anche metodo.

Il percorso che l’ha portata in Senato è fatto di esperienze diverse: vent’anni vissuti in Germania, l’impegno civico e amministrativo nel Veronese, il lavoro sui temi della giustizia sociale e ambientale. Un bagaglio che oggi si traduce in un approccio rigo roso e internazionale: «È un lavoro intenso, impegnativo, ma anche estremamente interessante. Ed è una crescita personale enorme: si entra davvero nel dettaglio di come funziona un Paese, di come funziona l’Europa e per sino della geopolitica internazionale, di ciò che viene detto e di ciò che resta sottotraccia».

Floridia rivendica, inoltre, una politica che non si arrende alla disillusione: «Non mi rassegno a chi si lamenta e poi non agisce. Non siamo solo individui: viviamo in una società e ognuno, nel proprio ruolo, può lasciare un segno tangibile per il bene comune». È anche per questo che insiste sulla partecipazione attiva come antidoto alla disaffezione, oggi dilagante, nei confronti della politica. Nel suo lavoro quotidiano emergo no precisione, studio e capacità di scegliere le priorità: «Lavoro in un’ottica di prevenzione e non di emergenza», afferma, indicando una direzione chiara: affrontare le sfide prima che diventino crisi irreversibili. Una visione che guarda al futuro, alle donne e alle giovani generazioni e a un’Europa vissuta non come un’entità distante, ma come una casa comune.

I focus dell’impegno di Aurora Floridia

Ambiente e salute

Floridia è presidente del Network per un ambiente sano, pulito e sostenibile al Consiglio d’Europa. Il suo lavoro mette in relazione tutela ambientale, salute pubblica e cambiamento climatico, con particolare attenzione all’impatto sulle donne.

Diritto all’abitare

È stata relatrice all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa di una risoluzione sul diritto all’abita re, chiedendo agli Stati membri di adoperarsi attivamente affinché tutti possano avere un’abitazione dignitosa.

Europa e partecipazione

Dal Consiglio d’Europa all’osservazione elettorale internazionale, il suo impegno rafforza l’idea di multilateralismo, dialogo e confronto come strumenti fondamentali per affrontare le sfide globali.

Giovani e futuro

Competenze, ascolto e coinvolgimento attivo delle nuove generazioni sono al centro di una visione politica che punta a lasciare «un segno concreto» per chi verrà dopo.