Gruppo Mollo accelera la crescita: piano da 170 milioni e 100 filiali entro il 2027

Il Gruppo Mollo conferma il proprio percorso di espansione e rafforza la strategia di sviluppo con un ambizioso piano industriale per il biennio 2026-2027, che prevede 170 milioni di euro di investimenti, nuove aperture e un significativo incremento dell’organico. L’annuncio è arrivato in occasione della 15ª Convention annuale svoltasi ad Alba, momento di confronto con collaboratori, istituzioni e stakeholder per delineare le prospettive future del gruppo.

A guidare i lavori è stato il presidente Mauro Mollo, che ha illustrato i risultati raggiunti e le direttrici di sviluppo. I numeri evidenziano una crescita strutturata: dai 57 centri noleggio del 2023 agli attuali 78, con un incremento del 37%, mentre il fatturato 2025 ha toccato i 180 milioni di euro, segnando un +21% sull’anno precedente. Il 2026 si apre inoltre con un ulteriore +20% nel primo bimestre, confermando il trend positivo.

Il gruppo ha gestito nel 2025 oltre 121.400 contratti di noleggio, servendo più di 31.000 clienti, mentre il parco mezzi supera oggi le 20.000 unità. Parallelamente cresce anche l’attività formativa: la Mollo Academy ha rilasciato 13.700 patentini, consolidando il proprio ruolo tra i principali centri di formazione del settore.

Mollo Noleggio, sede di Alba.

Un percorso che ha portato il Gruppo a ottenere riconoscimenti di rilievo sia in Italia che a livello internazionale, fino all’ingresso nel 2025 nella classifica delle top 100 società di noleggio al mondo. Per il 2026, inoltre, Mollo è finalista agli European Rental Awards in due categorie, tra cui quella per le iniziative sulla sicurezza, a conferma dell’attenzione strategica su questo fronte.

Al centro della visione illustrata durante la Convention c’è il concetto di “consapevolezza”, inteso come capacità di affrontare un mercato complesso facendo leva su organizzazione, solidità finanziaria, qualità del servizio e presenza capillare sul territorio.

Il piano industriale prevede non solo investimenti sul parco macchine e sulla rete, ma anche un rafforzamento occupazionale con oltre 200 nuove assunzioni, che porteranno il gruppo a quota 1.000 dipendenti entro fine 2027.

Sul fronte dello sviluppo territoriale, l’obiettivo è raggiungere 100 centri noleggio entro il 31 dicembre 2027, con nuove aperture strategiche già previste nel 2026. Tra queste spiccano Cagliari, che segna l’ingresso in Sardegna, Roma, prima presenza nel Lazio, e Ancona, a rafforzare la copertura nel Centro Italia.

La Convention si è conclusa con la tradizionale premiazione delle anzianità lavorative, sottolineando ancora una volta l’attenzione del gruppo verso le persone, elemento chiave di una crescita che punta a coniugare sviluppo industriale e valorizzazione delle risorse umane.

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