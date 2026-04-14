Magis raddoppia i fondi destinati alla Caritas e incrementa il budget per Fondazione AGSM AIM

Un impegno crescente sul fronte sociale, con risorse raddoppiate e nuovi strumenti a sostegno delle comunità locali. Il Gruppo Magis, attraverso Magis Energia e la Fondazione AGSM AIM ETS, rafforza il proprio ruolo nei territori di Verona e Vicenza, mettendo al centro il contrasto alla povertà energetica e il sostegno alle fasce più fragili.

Nel corso della conferenza stampa del 20 aprile sono state presentate le principali iniziative e i risultati del 2025, insieme alle nuove progettualità per il 2026. Tra le decisioni più rilevanti spicca il raddoppio dello stanziamento destinato alle Caritas di Verona e Vicenza, che passa da 60 mila a 120 mila euro complessivi. Una scelta che risponde a un bisogno crescente: nel 2025, infatti, le richieste di aiuto legate al pagamento delle utenze hanno registrato un aumento significativo, arrivando in molti casi a esaurire anticipatamente le risorse disponibili.

Nel dettaglio, sul territorio veronese il contributo ha permesso di sostenere 70 famiglie in difficoltà, con oltre 30 mila euro erogati, mentre a Vicenza sono stati realizzati 110 interventi a favore di 90 beneficiari, per oltre 30 mila euro, in più del 70% dei casi nuclei con figli a carico. Numeri che evidenziano come il fenomeno della vulnerabilità energetica sia sempre più diffuso e richieda risposte strutturate.

L’impegno sociale si inserisce nel più ampio Piano Industriale del Gruppo Magis, che punta a consolidare il ruolo dell’azienda come riferimento nelle transizioni energetica, tecnologica, sostenibile e digitale, senza perdere il radicamento nei territori. Proprio l’attenzione alle comunità locali rappresenta uno dei pilastri strategici, con interventi concreti che affiancano lo sviluppo industriale.

Accanto al sostegno diretto alle famiglie, il Gruppo ha annunciato anche un incremento del budget destinato alle erogazioni liberali a favore della Fondazione AGSM AIM ETS, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il supporto al tessuto associativo e al Terzo Settore tra Verona e Vicenza.

La Fondazione, sempre più centrale nello sviluppo sociale e culturale delle due province, ha presentato i risultati del 2025, confermando una forte capacità di attivazione del territorio. Attraverso il bando “Energie per la comunità”, dedicato a sport e inclusione, sono stati finanziati 23 progetti su 36 candidature per un totale di 100 mila euro, mentre il bando “Energie per la cultura” ha sostenuto 31 progetti su 42 domande, con oltre 80 mila euro complessivi.

Parallelamente, sono stati supportati progetti strategici come il Fondo ESSERCI di CSV Vicenza, iniziative delle IPAB vicentine e collaborazioni con realtà del territorio, tra cui le cooperative sociali Panta Rei e Multiforme e la partnership con Fondazione CIS di Verona, rafforzando una rete che unisce pubblico, privato e Terzo Settore.

Per il 2026, la Fondazione guarda in particolare al mondo dei giovani con il nuovo bando “Energie per educare 2026”, che mette a disposizione 100 mila euro per progetti rivolti alla fascia 10-14 anni. L’obiettivo è favorire inclusione, contrasto alla dispersione scolastica e orientamento alle discipline STEAM, creando connessioni più strette tra scuola e mondo del lavoro. Il bando, aperto a enti del Terzo Settore, imprese sociali e istituti scolastici, punta a generare un impatto sociale duraturo e a rafforzare le reti territoriali, con candidature entro il 15 giugno 2026.

Sono inoltre in programma un nuovo bando dedicato alla cultura e ulteriori iniziative in collaborazione con i Comuni di Verona e Vicenza, a conferma di una strategia che mira a consolidare il ruolo del Gruppo Magis come attore economico e sociale di riferimento nel territorio veneto.