Premio Innovazione 2026: torna a Verona il ponte tra scuola e mondo del lavoro

È giunto alla sua sesta edizione il Premio Innovazione 2026, l’appuntamento ormai consolidato che mette al centro il talento e la creatività degli studenti delle scuole superiori veronesi, favorendo un dialogo concreto tra formazione e impresa.

A partire da questa settimana, oltre 20 istituti scolastici del Veneto (scuole superiori, istituti post diploma e ITS) si confronteranno negli studi televisivi di Verona Network, presentando i propri progetti e idee imprenditoriali in un contesto dinamico e orientato al futuro.

Il percorso culminerà il 14 maggio 2026 alle ore 16:00, presso l’Ordine degli Ingegneri di Verona, dove si terrà la cerimonia ufficiale di assegnazione del premio.

Un progetto per i giovani e il territorio

Il Premio è organizzato da Associazione Verona Network, realtà che riunisce 62 associazioni e organizzazioni attive nella promozione del territorio.

«Da sempre la nostra associazione crea un dialogo a favore dei giovani – dichiara Germano Zanini, presidente dell’associazione – promuovendo il loro inserimento nel tessuto imprenditoriale locale. Il nostro obiettivo è creare opportunità concrete e un collegamento tra scuola e mondo del lavoro».

Partner e sostenitori

Il Premio Innovazione 2026 è possibile grazie al supporto di importanti realtà locali, tra cui il main sponsor Intesa Sanpaolo e le aziende Bono Bonomi, Just Italia e Vetrocar.

Media partner dell’iniziativa è Daily Verona, il quotidiano digitale che ogni giorno alle 18:30 raggiunge gratuitamente i propri abbonati via WhatsApp ed email.

Modalità di svolgimento

Tutti i progetti saranno presentati all’interno della trasmissione dedicata “Premio Innovazione 2026”, in onda dal 13 aprile al 13 maggio 2026 alle ore 19:15 su Radio Adige TV.

Le puntate saranno inoltre disponibili sui canali social del gruppo Verona Network, ampliando la visibilità delle iniziative e dei giovani partecipanti.

Il sistema di valutazione

A decretare il vincitore sarà un sistema misto di valutazione:

50% affidato a una giuria di esperti nominata da Associazione Verona Network, che analizzerà la solidità tecnica ed economica dei progetti;

nominata da Associazione Verona Network, che analizzerà la solidità tecnica ed economica dei progetti; 50% determinato dalla giuria popolare, attraverso i voti espressi online dagli studenti e dai cittadini.

Il pubblico potrà quindi partecipare attivamente votando tramite like sui contenuti pubblicati sui social e su canale YouTube di Verona Network.

Un’occasione concreta per il futuro

Il Premio Innovazione si conferma così non solo come competizione, ma come piattaforma di lancio per le nuove generazioni, capace di valorizzare idee, competenze e spirito imprenditoriale.

Un’iniziativa che rafforza il legame tra scuola e lavoro, contribuendo a costruire un futuro in cui i giovani possano crescere e affermarsi proprio nel territorio veronese.