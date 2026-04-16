Energia, sul Garda nasce “zero spread”: bollette al prezzo all’ingrosso per le famiglie in difficoltà

Il prezzo dell’energia è tornato a crescere e i rincari energetici gravano sempre di più sui bilanci delle famiglie. Anche per questo motivo arriva da Verona un’iniziativa concreta di sostegno sociale. Si chiama “zero spread” ed è il progetto promosso dalla Direzione di Federalberghi Garda Veneto per consentire ai cittadini in difficoltà economica di accedere a tariffe per luce e gas al prezzo all’ingrosso, senza costi aggiuntivi.

A guidare l’iniziativa è il direttore Mattia Boschelli, che ha voluto lanciare un segnale tangibile di attenzione verso il territorio veronese, coinvolgendo le associazioni del terzo settore – tra cui le Caritas interparrocchiali – come punto di accesso per le famiglie beneficiarie. Il progetto prevede infatti una durata annuale ed è offerto gratuitamente, senza costi di attivazione o gestione, grazie alla collaborazione con Giulio Padoan, business partner di Pulsee Luce e Gas, società del gruppo Axpo Italia attiva nelle utenze domestiche.

«Siamo di fronte a una contingenza economica negativa che tocca da vicino le persone, che mette in difficoltà singoli e famiglie, soprattutto per l’incertezza legata ai costi delle bollette,» spiega Boschelli.

Mattia Boschelli, direttore Federalberghi Garda Veneto.



L’iniziativa si distingue per un approccio tecnico e strutturato, frutto di un’analisi approfondita del mercato energetico. Non si tratta infatti di una semplice convenzione, ma del risultato di uno scouting tra diversi fornitori, condotto direttamente da Boschelli grazie alla sua esperienza nel settore. Il cuore del progetto è rappresentato da un’offerta luce con “spread zero”, ovvero senza margine applicato dal fornitore sulla componente energia, con un beneficio diretto per il consumatore finale.

Nel dettaglio, la proposta per l’energia elettrica – “Pulsee Luce PER TE Index”, destinata alle utenze domestiche fino a 15 kW – garantisce energia 100% certificata da fonti rinnovabili al prezzo all’ingrosso, eliminando i ricarichi generalmente applicati sul mercato. Parallelamente, è prevista anche una soluzione per il gas naturale indicizzata ai valori di mercato (PSBIL), offrendo così un pacchetto completo per la gestione delle utenze domestiche.

«La mia intenzione -spiega Boschelli- era quella di arrivare ad una partnership che portasse benefici reali e dimostrare che si può fare. Ho cercato condizioni chiare e dove altri applicano spread dai 15 ai 30 centesimi qui abbiamo uno spread a zero. Dalle cose belle nascono sempre cose belle, e l’obiettivo è che questo progetto diventi uno stimolo, un modello di responsabilità sociale da portare all’attenzione delle istituzioni nazionali. Perché è doveroso in questo momento storico prestare attenzione a chi è in difficoltà».

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di attenzione ai temi energetici e sociali, proponendo un modello innovativo che unisce competenza tecnica, responsabilità sociale e collaborazione territoriale. Un progetto che, partendo da Verona e dal Veneto, ambisce ora a diventare un riferimento anche a livello nazionale nella lotta al caro-energia.

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