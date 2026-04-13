Banco BPM, utile oltre i 2 miliardi e dividendo a 1 euro: l’assemblea rinnova la governance

L’Assemblea ordinaria dei soci di Banco BPM S.p.A. ha approvato a larghissima maggioranza tutti i punti all’ordine del giorno, a partire dal bilancio 2025 che si chiude con un utile netto consolidato di 2,082 miliardi di euro, in crescita dell’8,4% rispetto all’anno precedente. Un risultato che consolida il percorso di sviluppo del gruppo bancario e rafforza la sua posizione nel panorama creditizio nazionale.

Via libera anche alla distribuzione del dividendo, approvata con il 99,94% dei voti favorevoli: il totale per azione raggiunge 1 euro, considerando l’acconto di 0,46 euro già distribuito nel novembre 2025 e il saldo di 0,54 euro previsto per aprile 2026.

L’assemblea ha inoltre rinnovato gli organi sociali per il triennio 2026-2028, nominando Massimo Tononi presidente e indicando Giuseppe Castagna come amministratore delegato, incarico poi formalizzato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi al termine dei lavori.

Nominati consiglieri: Frédéric Marie de Courtois d’Arcollières, Alessio Foletti, Rossella Leidi, Marina Mantelli, Giampiero Massolo, Francesco Mele, Alberto Oliveti, Eugenio Rossetti, Domenico Giovanni Siniscalco, Silvia Stefini, Luigia Tauro, Costanza Torricelli, Giovanna Zanotti.

Nominati i componenti del Collegio Sindacale: Presidente Alfonso Sonato; sindaci effettivi Maurizio Lauri, Paola Maiorana, Nadia Valenti, Ambrogio Virgilio; sindaci supplenti Donata Paola Patrini, Silvia Rachela, Mario Tagliaferri.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le Azioniste e gli Azionisti per la fiducia e il sostegno dimostrati, così come ai clienti e a tutte le colleghe e ai colleghi. – ha affermato il presidente Massimo Tononi – La nomina del nuovo Consiglio rappresenta un passaggio significativo e, al tempo stesso, l’inizio di un nuovo capitolo, per la presenza di professionalità consolidate insieme a nuove competenze, capaci di arricchire ulteriormente il patrimonio di esperienze e di visioni della Banca. Un insieme di sensibilità che saprà operare con efficacia e responsabilità nell’interesse dell’Istituto. Il Consiglio eletto in questa Assemblea è chiamato ad accompagnare la Banca nei prossimi tre anni in uno spirito di collaborazione e dialogo costruttivo, proseguendo con determinazione nel percorso già tracciato, che ha prodotto risultati significativi e continuerà a generare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder, preservando al contempo l’indipendenza dell’Istituto. Desidero infine esprimere la più sentita gratitudine, mia personale e della banca, ai componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione per l’importante contributo offerto in questi anni e rivolgere un augurio di buon lavoro ai nuovi eletti».

Soddisfazione anche nelle parole dell’amministratore delegato Giuseppe Castagna: «Mi associo alle parole del Presidente nel ringraziare le Azioniste, gli Azionisti e i nostri investitori per il supporto ricevuto, i consiglieri uscenti per il contributo offerto alla crescita del Gruppo, e nel salutare l’ingresso dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. L’anno appena trascorso si è chiuso con risultati di particolare rilievo: un utile netto di oltre 2 miliardi di euro, 1,5 miliardi di euro di dividendi distribuiti, a fronte della solidità patrimoniale ben rappresentata dal Cet1 Ratio del 13,6%. Non solo: se guardiamo alla performance di mercato dall’ultimo rinnovo degli organi sociali, avvenuto nell’aprile di tre anni fa, possiamo vedere come il titolo Banco BPM sia cresciuto di oltre il 200% generando un rendimento per gli azionisti, il cosiddetto Total Shareholder Return, di oltre il 300%. Traguardi raggiunti attraverso un progetto industriale solido e coerente, al quale le fabbriche prodotto hanno fornito un apporto fondamentale. Un percorso che conferma la nostra capacità di agire come banca di comunità e di prossimità, profondamente radicata nei territori e attenta alle esigenze di famiglie e imprese. Obbiettivi che è stato possibile conseguire grazie all’impegno quotidiano di tutte le persone di Banco BPM, che hanno sempre operato con professionalità, dedizione e senso di responsabilità, in contesti spesso complessi. Il nuovo Consiglio di Amministrazione e il management sono ora chiamati a proseguire con determinazione verso gli obiettivi al 2027 previsti dal Piano Strategico, restando fedeli alla vocazione e all’impegno di Banco BPM di essere un punto di riferimento per tutti gli azionisti e gli altri stakeholder».

Dal punto di vista operativo, il gruppo evidenzia impieghi netti alla clientela pari a 99,7 miliardi di euro, sostanzialmente stabili, e una raccolta diretta bancaria di 137,2 miliardi, in crescita del +3,9%. In aumento anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 286 miliardi di euro, mentre migliora ulteriormente la qualità del credito con una significativa riduzione degli NPL: lo stock dei crediti deteriorati netti scende a 1,2 miliardi di euro (-23,1%), con un’incidenza sull’erogato pari all’1,2%.

Il profilo di solidità resta elevato, con un CET1 ratio al 13,58% e una posizione di liquidità pari a 53,7 miliardi di euro, accompagnata da indicatori LCR e NSFR rispettivamente al 147% e al 126%.

L’assemblea ha inoltre approvato la destinazione dell’utile, con una quota destinata a riserve e 6 milioni di euro per finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, confermando l’attenzione del gruppo verso il territorio e le comunità di riferimento.

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