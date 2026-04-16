Gardaland riparte: eventi globali ed esperienze. «Il divertimento è sempre più centrale»

Una stagione che fotografa i nuovi desideri dei viaggiatori e li trasforma in esperienza. Gardaland inaugura il 2026, definito “50+1” dopo il cinquantesimo anniversario, puntando su relax, condivisione e divertimento, in linea con i trend evidenziati dal report Future Travel Behaviours 2026: il 58% dei turisti cerca momenti di relax, il 45% esperienze da condividere, mentre il 37% mette al centro il divertimento. A questi si aggiunge una forte spinta verso la scoperta del territorio e dell’enogastronomia, indicata dal 64% degli intervistati.

Un contesto in cui il resort gardesano si propone come destinazione completa. Grazie a un’offerta integrata tra parco, hotel e attrazioni, e alla posizione strategica sul Lago di Garda, Gardaland si conferma capace di rispondere alle nuove abitudini di viaggio, combinando intrattenimento, comfort e valorizzazione del territorio.

A delineare la visione è stata la Vice President Attractions Daniela Bricola. «Il settore del divertimento è sempre più importante, lo dicono gli studi più recenti pubblicati da Ernst and Young, che attestano quanto le famiglie abbiano bisogno di momenti di relax, momenti di coesione, momenti di divertimento», ha spiegato. «Per cui la stagione è partita proprio all’insegna di questo trend».

Il target resta ampio, ma con una chiara priorità. «Il segmento di pubblico è particolarmente vasto, però in coerenza con i valori Merlin e con la visione di diventare la destinazione per famiglie più amata al mondo, il pubblico è inevitabilmente quello delle famiglie», ha sottolineato Bricola.

Il calendario 2026 si arricchisce così di eventi e collaborazioni internazionali. Tra le novità spicca “Minecraft Meet the Mobs”, in arrivo dal 18 luglio per sei settimane: un percorso interattivo in sei tappe ispirato al celebre videogioco Minecraft, che permetterà agli ospiti di incontrare i personaggi ufficiali e vivere esperienze immersive.

Spazio anche alla musica globale con il primo Gardaland KPOP Festival, in programma il 13 e 14 giugno. Un evento che porterà artisti e performer direttamente dalla Corea, tra concerti, dance experience e momenti di coinvolgimento per il pubblico, intercettando un fenomeno internazionale che unisce musica, stile e community.

Non mancano celebrazioni e attività dedicate alle famiglie e ai più piccoli. «Celebriamo i vent’anni del teatro e i 25 anni del Fantasy Kingdom, quindi con uno sguardo rivolto ai più piccolini», ha ricordato Bricola. «Le attivazioni e i nuovi eventi vanno nella direzione di servire le famiglie».

Sicurezza e attenzione all’ospite restano pilastri fondamentali. «È un tema trasversale in tutte le nostre attività, dalla cura delle persone alla sicurezza, fino alla cura degli ambienti e del verde», ha evidenziato. «Cura è un tema estremamente importante per noi».

Positivi anche i segnali dal fronte occupazionale. Oltre l’80% del personale stagionale ha scelto di tornare, un dato definito «una fidelizzazione atipica che migliora di anno in anno», come spiegato dalla vicepresidente: «È il risultato di un lavoro fatto con costanza e serietà, merito dei colleghi e delle politiche di ingaggio».

Grande attenzione infine alla sostenibilità, sempre più parte integrante dell’esperienza. Con 500.000 metri quadrati di aree verdi, il resort rafforza il proprio impegno ambientale attraverso progetti dedicati alla biodiversità, come i “Bug Hotel” e un nuovo percorso immerso nella natura tra 3.500 piante di oltre 60 specie. «Puntiamo tanto sul miglioramento e sull’efficientamento energetico», ha aggiunto Bricola. «L’autonomia energetica è complessa, ma lavoriamo per migliorare il nostro posizionamento».