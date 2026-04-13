Grana Padano DOP, il 2025 è l’anno dei record: vendite ed export in crescita

Il Consorzio Tutela Grana Padano celebra un 2025 da record, confermando la leadership mondiale del formaggio DOP più consumato al mondo. L’assemblea generale, riunita al Centro Fiera del Garda di Montichiari per l’approvazione del bilancio, ha evidenziato una crescita significativa delle vendite e dell’export, insieme a un rafforzamento del ruolo economico e sociale dell’intera filiera.

Cerimonia ufficiale con consegna di una medaglia commemorativa. Un momento formale celebrato davanti al pubblico.

L’incontro si è aperto con un momento istituzionale dedicato al riconoscimento dell’impegno del Consorzio come sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A portare il saluto del Governo sono stati il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e, in collegamento streaming, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

«I messaggi che sono stati veicolati attraverso i media nei due anni che hanno portato a MICO 2026 rappresentano la migliore interpretazione della partnership e dell’abbinamento tra lo sport e un’azienda che è molto di più, perché sa essere una comunità – ha detto nel suo intervento il ministro dello sport e dei giovani rivolto ai consorziati – È un’ulteriore qualità che voglio riconoscervi, perché ne abbiamo bisogno per evitare che le forme della collaborazione siano quelle tradizionali e convenzionali che sono superate. Dobbiamo stabilire relazioni umane che sono quelle che coltivate voi ogni giorno e che questo mondo spesso predica ma non riesce a praticare al meglio. Il vostro esempio sarà molto prezioso».

Un momento dell’assemblea del Consorzio con intervento in videocollegamento del Ministro Lollobrigida.

A nome dell’assemblea, il presidente del Consorzio Renato Zaghini ha espresso il proprio ringraziamento: «La sua presenza ha riconosciuto e suggellato il nostro grande lavoro per il massimo successo organizzativo di MICO 2026 – ha sottolineato Zaghini –, un sostegno che il mondo del Grana Padano, il formaggio DOP più venduto nel mondo, ha svolto con grande convinzione e passione».

L’intervento del presidente del Consorzio Renato Zaghini.

Durante i lavori è stato approvato all’unanimità il primo Bilancio Integrato della storia del Consorzio, che riunisce in un unico documento le informazioni economico-finanziarie e quelle relative agli impatti ambientali, sociali e di governance. Una scelta che rappresenta un’evoluzione significativa nel percorso di trasparenza e creazione di valore nel tempo.

Dal punto di vista produttivo, nel 2025 sono state realizzate 6.053.690 forme, con un incremento del +7,43% rispetto all’anno precedente, trasformando oltre 3,14 milioni di tonnellate di latte provenienti da 3.376 stalle. L’intera filiera coinvolge circa 50.000 persone, confermando il forte impatto economico e occupazionale del comparto.

Assemblea ufficiale con presentazione dei risultati e obiettivi di Grana Padano. Focus su crescita di volume, prezzo e valore.

«Nonostante il rallentamento del prezzo all’ingrosso nell’ultimissima parte dell’anno, il 2025 si è rivelato il miglior anno di sempre, inaspettatamente migliore anche del 2024 per le rilevanti quotazioni del formaggio all’ingrosso – ha spiegato il Direttore Generale Stefano Berni – Unico neo del 2025 è stato l’eccesso produttivo con una crescita di circa l’8%, causato dalle elevatissime quotazioni del formaggio».

Il Direttore Generale Stefano Berni.

Le decisioni adottate dal Consorzio mirano ora a riequilibrare l’offerta: «Queste scelte rigorose indurranno sicuramente un rallentamento delle produzioni nel secondo semestre del 2026 – ha aggiunto Berni –, visto che la crescita dello stesso periodo del 2025 è stata addirittura “folle” con un +12%».

Positivo anche l’andamento dell’export, che nel 2025 ha raggiunto 2.757.930 forme, segnando un incremento del +3%. Il valore della produzione lorda vendibile del formaggio da consumo si attesta intorno ai 4 miliardi di euro, di cui il 48,8% realizzato in Italia e il 51,2% sui mercati esteri, a conferma della forte vocazione internazionale del prodotto.

«La mole di investimenti in promo pubblicità sia in Italia che all’estero deliberati dall’assemblea del 18 dicembre scorso consentirà anche il 2026 di essere un buon anno – ha concluso il Presidente Renato Zaghini – Siamo quindi convinti che nel 2026 il Grana Padano migliorerà addirittura la sua leadership sui volumi di tutti i prodotti DOP sia in Italia che nel mondo».

Le performance del 2025 e le prospettive per il 2026 confermano dunque il Grana Padano come uno dei principali motori economici dell’agroalimentare italiano e un asset strategico anche per il territorio veneto, dove numerose aziende agricole e caseifici partecipano attivamente alla filiera produttiva, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale regionale.

La sala piena per l’Assemblea.

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