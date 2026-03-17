Gelato artigianale, business da 150 milioni in Veneto. A Verona 174 laboratori

Il gelato artigianale si conferma un comparto strategico per l’economia del Veneto e della provincia di Verona, dove tradizione, qualità e capacità imprenditoriale continuano a sostenere un settore in crescita. In occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale del 24 marzo, Confartigianato promuove una campagna di sensibilizzazione per aiutare i consumatori a riconoscere il vero gelato artigianale, valorizzando un comparto che nella regione genera un business da circa 150 milioni di euro l’anno .

Il Veneto si distingue infatti come una delle aree simbolo del gelato artigianale in Italia, con 1.133 gelaterie artigiane attive a fine 2025, una delle incidenze più elevate a livello nazionale. In questo contesto, Verona rappresenta un polo di rilievo con 174 laboratori artigianali, espressione di una filiera che unisce qualità delle materie prime, lavorazioni non standardizzate e attenzione al cliente.

«Per la provincia di Verona si parla di 174 laboratori artigianali nel quali il gelato nasce da ingredienti di qualità e lavorazioni non standardizzate e nei quali i clienti trovano trasparenza, prodotti freschi, bontà e genuinità», evidenzia Gaia Crisetti, presidente di Confartigianato Alimentazione Verona.

Gaia Crisetti, presidente di Confartigianato Alimentazione Verona.

A livello globale, il settore continua a crescere: nel 2025 il mercato del gelato artigianale ha registrato un incremento dell’8,5%, raggiungendo un valore complessivo di 16,5 miliardi di euro. In Italia, la spesa delle famiglie si attesta a 1,9 miliardi di euro, con un aumento dell’1% su base annua. Il Veneto, con 149 milioni di euro, si colloca tra le regioni con i livelli di consumo più elevati, a conferma di una domanda interna solida e in espansione .

Al centro dell’iniziativa di Confartigianato c’è un decalogo che sarà esposto nelle gelaterie associate e che punta a guidare i consumatori nella scelta consapevole. L’obiettivo è rafforzare la distinzione tra prodotto artigianale e industriale, promuovendo elementi chiave come l’utilizzo di ingredienti freschi e naturali, la stagionalità, la produzione quotidiana e la presenza del laboratorio nel punto vendita.

«Il gelato artigianale – sottolinea Daniele Dell’Antonia, presidente dei Gelatieri di Confartigianato Imprese Veneto – è il risultato di un processo produttivo che parte dalla scelta delle materie prime e arriva alla lavorazione quotidiana in laboratorio. È un mestiere che unisce manualità, conoscenza degli ingredienti e capacità imprenditoriale» .

Daniele Dell’Antonia, presidente dei Gelatieri di Confartigianato Imprese Veneto

Sulla stessa linea anche Crisetti, che ribadisce il valore della guida per i consumatori: «Per questo motivo abbiamo ritenuto importante aiutare i consumatori a riconoscerlo – continua la veronese Crisetti –, orientandoli nella scelta tra gelato artigianale ed industriale, elaborando una guida in dieci punti che le gelaterie artigiane, in tutto il Veneto e quindi anche a Verona, esporranno a favore della clientela, aiutandola a identificare le caratteristiche di un prodotto autenticamente artigianale. Il decalogo può essere scaricato dal sito www.confartigianato.verona.it» .

Il comparto si inserisce in un più ampio sistema di imprese artigiane alimentari che rappresentano un presidio fondamentale per le economie locali. «Le imprese artigiane del comparto alimentare sono baluardi delle economie locali e della cultura italiana – sottolinea Cristiano Gaggion, presidente nazionale e veneto degli alimentaristi di Confartigianato Imprese –: producono qualità sempre più apprezzata, rispondono alla crescente domanda di prodotti sostenibili e affrontano quotidianamente le fluttuazioni delle materie prime. È un patrimonio da proteggere e valorizzare, anche attraendo i giovani con politiche mirate alla formazione e all’avvio d’impresa» .

Cristiano Gaggion, presidente nazionale e veneto degli alimentaristi di Confartigianato Imprese

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