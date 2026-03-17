Shock petrolifero, mercati sotto stress: sale l’inflazione, ma niente panico recessione

Le tensioni geopolitiche tornano a condizionare i mercati finanziari globali, ma senza generare – almeno per ora – un vero e proprio scenario di fuga dal rischio. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Ufficio Studi di CFO Solutions, che fotografa un contesto complesso in cui a pesare è soprattutto lo shock energetico, con ricadute dirette anche sull’economia europea e, indirettamente, sui territori manifatturieri come il Veneto.

Dopo un febbraio relativamente stabile, i mercati hanno reagito bruscamente all’escalation del conflitto: il prezzo del petrolio ha registrato un balzo del 45%, innescando timori legati all’inflazione più che a una recessione imminente. L’azionario globale ha contenuto le perdite a un -3,58%, una flessione definita “fisiologica” se confrontata con i livelli di rischio attesi, mentre i mercati europei, insieme a quelli emergenti e giapponesi, hanno subito ribassi più marcati, tra il -7% e il -9% .

Secondo l’analisi, la chiave di lettura attuale non è tanto il “rischio guerra” in senso stretto, quanto le sue conseguenze indirette, in particolare la pressione inflazionistica derivante dall’aumento dei prezzi energetici. Un segnale in questa direzione arriva dal comparto obbligazionario: il BTP decennale ha registrato una perdita del 5,63%, con rendimenti saliti dal 3,27% al 3,95%, riflettendo aspettative di inflazione in aumento .

La fotografia dei mercati, visibile anche nella tabella riepilogativa a pagina 1, evidenzia una tenuta complessiva dell’azionario globale, con segnali positivi diffusi in diversi segmenti, mentre il comparto obbligazionario appare più in difficoltà. Tra le commodities spicca la forza del petrolio, accompagnata da metalli come oro, rame e nickel, mentre il settore energetico e quello industriale risultano tra i più resilienti.

Andrea Giovannetti, presidente di CFO Solutions.

Interessante anche lo spaccato settoriale dell’indice S&P 500, riportato nel grafico a pagina 2, dove si osserva come numerosi comparti mantengano performance positive da inizio anno: l’energy segna un +31,78%, le utilities +8,31% e i beni di consumo di base +6,02%. Al contrario, tecnologia e finanziari mostrano cali più marcati, rispettivamente del -6,39% e -10,97% .

Questo quadro suggerisce che gli investitori non stanno ancora prezzando uno scenario recessivo diffuso. Anche settori tipicamente ciclici, come industrials e materials, restano in territorio positivo, segnale che il mercato interpreta la fase attuale più come una correzione tattica che come un cambio strutturale.

Il report evidenzia infatti come la reazione dei mercati sottenda una scommessa implicita: quella su uno shock temporaneo e non permanente, legato anche alla possibile riapertura dello Stretto di Hormuz in tempi relativamente brevi. Una lettura che, se confermata, potrebbe attenuare le tensioni sui prezzi energetici e, di riflesso, sull’inflazione.

Resta tuttavia un contesto fragile. I costi del conflitto, stimati in circa 1 miliardo di dollari al giorno, e le difficoltà strategiche nel tradurre i risultati militari in vantaggi politici duraturi alimentano l’incertezza. In questo scenario, anche per economie fortemente industrializzate ed esportatrici come quella veneta, il nodo centrale resta l’evoluzione dei prezzi dell’energia, vero driver delle prospettive economiche nei prossimi mesi.