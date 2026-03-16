Tra geopolitica e portafogli: il nuovo equilibrio tra banche, risparmi e investimenti

Non è la prima crisi globale, ma è forse una delle più “rapide” nel trasferire i suoi effetti sull’economia reale. Bastano pochi giorni: un’escalation militare, il blocco di uno snodo energetico strategico, e il prezzo del petrolio raddoppia. Da lì, il passaggio è immediato: trasporti, produzione, scaffali. Il carrello della spesa diventa il primo indicatore macroeconomico percepito dai cittadini.

Eppure, a differenza del passato, qualcosa è cambiato. Non c’è panico. C’è tensione, sì. Ma anche maggiore consapevolezza. Lo sottolineano gli operatori finanziari: i risparmiatori non reagiscono più in modo impulsivo, ma iniziano a comprendere che la volatilità non è un’anomalia, bensì una condizione strutturale.

Questo non significa che i rischi siano diminuiti. Anzi. Come evidenziato da Andrea Giovannetti, il vero fronte critico oggi non è tanto quello azionario, quanto quello obbligazionario. Il movimento dei tassi è il termometro della paura. E la paura, oggi, si chiama inflazione persistente.

Andrea Giovannetti, presidente di CFO Solutions.

In questo scenario, il ruolo delle banche cambia profondamente. Non basta più collocare prodotti: serve interpretare il contesto. È qui che emerge con forza il tema della relazione, richiamato da Federico Perillo: una relazione continua, costruita prima delle crisi, che permette di affrontarle senza improvvisazione.

La consulenza torna ad essere centrale, ma deve essere credibile. Non legata a logiche di prodotto, ma capace di offrire visione. Perché nei momenti di instabilità, ciò che manca non sono le informazioni, ma la capacità di selezionarle.

Francesco Menini e Federico Perillo di Cherry Bank.

Sul fronte delle imprese, la questione è ancora più delicata. L’aumento dei costi energetici non è una variabile astratta: è margine che si riduce, è liquidità che si assottiglia. E qui entra in gioco un altro tema chiave: il credito.

Simone Lavarini lo dice chiaramente: non si finanzia più il passato, si finanzia il futuro. Le banche sono chiamate a valutare progetti, sostenibilità, prospettive. È un cambio culturale prima ancora che operativo. E richiede un accompagnamento reale, soprattutto per le microimprese, che restano il cuore del tessuto economico locale.

Simone Lavarini, vice direttore generale BCC Valpolicella Benaco Banca.

In parallelo, emerge un’altra parola chiave: liquidità. Non come rifugio, ma come leva. Tenerla ferma oggi significa perdere valore. Attivarla, invece, richiede competenze, strumenti e – ancora una volta – fiducia.

Perché il punto, alla fine, è tutto qui. Le crisi non si evitano. Si attraversano. E la differenza non la fa la velocità con cui arrivano, ma la qualità delle risposte.

Chi ha portafogli costruiti con logica, chi ha relazioni solide con il proprio interlocutore finanziario, chi sa distinguere tra rumore e segnale, oggi non è immune. Ma è sicuramente più attrezzato.

E in un contesto dove tutto si muove, essere attrezzati vale più che essere veloci.