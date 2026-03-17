PAC post-2027 e contratti di filiera: a Cerea un confronto sul futuro dell’agricoltura veronese

Il futuro della Politica Agricola Comune e il ruolo strategico dei contratti di filiera al centro dell’incontro promosso da Coldiretti Verona, in programma mercoledì 25 marzo alle ore 18.00 presso l’Area Exp di Cerea.

Area Ex di Cerea.

Un appuntamento rivolto al mondo agricolo veronese per analizzare le prospettive della PAC post-2027 e approfondire strumenti sempre più centrali per il settore, come i contratti di filiera, ritenuti fondamentali per garantire una distribuzione più equa del valore lungo la catena produttiva.

Ad aprire i lavori saranno Giacomo Beltrame e Alberto Mantovanelli, mentre gli approfondimenti tecnici saranno affidati a Luca Saba e Stefano Leporati, che illustreranno nel dettaglio opportunità e strumenti a disposizione delle imprese agricole.

Le conclusioni saranno affidate al presidente provinciale Alex Vantini, con la moderazione del direttore Massimo Albano.

Il presidente Alex Vantini assieme al direttore Massimo Albano.

Al centro del confronto anche il recente dibattito europeo sulla destinazione delle risorse agricole. «Negli ultimi mesi abbiamo vissuto momenti di forte incertezza per il rischio concreto che buona parte delle risorse della Politica Agricola Comune venissero dirottate verso altri target, dalla difesa alla transizione industriale generica. – commenta Alex Vantini – Grazie al nostro pressing c’è stato uno storico dietrofront da parte della Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen che ha confermato lo stanziamento dei fondi destinati a sostenere il reddito e la competitività degli agricoltori italiani. L’incontro di Cerea servirà proprio a spiegare come queste risorse verranno investite per rimettere l’agricoltura al centro dell’economia europea».

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