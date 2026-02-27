Immatricolazioni auto, Verona accelera: +21,3% a febbraio e supera la crescita del Veneto

Febbraio positivo per il mercato automobilistico in provincia di Verona, che registra una crescita delle immatricolazioni superiore alla media regionale. Nel mese sono state immatricolate 2.058 autovetture, contro le 1.697 di febbraio 2025, con un incremento del +21,3%, secondo i dati UNRAE rilanciati da Confcommercio.

Un risultato particolarmente significativo se confrontato con l’andamento del Veneto, dove la crescita si ferma al +11,26%. La provincia scaligera, che rappresenta circa il 20% delle immatricolazioni complessive regionali, si conferma quindi uno dei motori del mercato automobilistico veneto, contribuendo in maniera rilevante alla performance complessiva del territorio.

Il trend resta favorevole anche considerando il primo bimestre del 2026. Tra gennaio e febbraio le immatricolazioni a Verona hanno raggiunto quota 4.097 unità, contro le 3.721 dello stesso periodo del 2025, con un incremento del +10,1%. Anche in questo caso la crescita supera quella registrata a livello regionale, pari al +8,34%, segnalando una dinamica più vivace del mercato locale.

Massimo Montresor, presidente Federauto Confcommercio Verona.

L’accelerazione registrata a febbraio rafforza i segnali di ripresa già emersi a inizio anno. «A febbraio abbiamo immatricolato molte auto nuove e a Km zero, che sono convenienti perché vendute con uno sconto medio del 20% circa rispetto al nuovo – conferma il presidente dei Concessionari di Federauto Confcommercio Verona, Massimo Montresor – Molto bene l’ibrido, il full hybrid e il plug-in hybrid, mentre è in lieve calo, di un 5% circa, l’elettrico. Nel contempo i prezzi dell’usato si stanno leggermente abbassando».

«La partenza del 2026 nel settore è stata positiva – conclude Montresor – e il mercato mostra una crescita tendenziale: siamo fiduciosi, pur a fronte delle numerose sfide che interessano la nostra categoria».

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL