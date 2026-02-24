Btp Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50% e premio 0,8%

Il Btp Valore marzo 2026 torna sul mercato con una nuova emissione dedicata ai risparmiatori retail. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi minimi garantiti del titolo, che sarà collocato da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2026 (fino alle ore 13, salvo chiusura anticipata). La durata è di sei anni, con scadenza fissata a marzo 2032.

Struttura delle cedole e meccanismo “step-up”

La struttura prevede cedole trimestrali e un meccanismo “step-up” articolato in tre bienni. Nel dettaglio, i tassi minimi sono pari al 2,50% per il primo e secondo anno, al 2,80% per il terzo e quarto anno e al 3,50% per il quinto e sesto anno. I tassi cedolari definitivi saranno comunicati al termine del collocamento e potranno essere eventualmente rivisti solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato.

Premio fedeltà e rendimento complessivo

Per chi acquista il titolo durante i giorni di emissione e lo mantiene fino alla scadenza è previsto un premio finale extra dello 0,8% sul capitale nominale investito. Secondo quanto riportato dalle fonti, il rendimento lordo annuo complessivo si attesta al 2,946%, che sale al 3,08% includendo il bonus fedeltà.

Modalità di sottoscrizione

L’investimento minimo per la sottoscrizione è di 1.000 euro. Il titolo viene collocato alla pari (prezzo 100) e senza commissioni nei giorni di offerta, fatti salvi eventuali costi di gestione del conto titoli o del trading online. L’acquisto può avvenire tramite home banking abilitato, in banca o presso l’ufficio postale dove si detiene un conto deposito titoli.

Collocamento e codice ISIN

Il collocamento si svolge sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana tramite tre banche dealers – Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM – e due co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena e ICCREA Banca. Il codice ISIN comunicato per l’emissione è IT0005696320.

Regime fiscale e garanzie

Sul piano fiscale si applica l’aliquota agevolata del 12,5% su cedole e premio finale, è prevista l’esenzione dall’imposta di successione e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza, mentre resta possibile la vendita anticipata alle condizioni di mercato.

