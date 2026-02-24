Immobiliare, a Verona +12,9% sulle compravendite nei primi nove mesi 2025

Immobiliare, a Verona +12,9% sulle compravendite nei primi nove mesi 2025di Matteo Scolari
Il mercato immobiliare italiano accelera nel 2025 e Verona si conferma tra le piazze più dinamiche del Paese. Nei primi nove mesi dell’anno in città sono state registrate 2.694 compravendite, in crescita del 12,9% rispetto alle 2.386 dello stesso periodo del 2024.
Un risultato che colloca Verona tra le migliori performance nazionali, superata solo da Torino (+10%) tra le grandi città analizzate, mentre Firenze è l’unica a segnare un calo (-2,2%).
Italia a +9,2%, traino dei mutui
A livello nazionale nei primi nove mesi del 2025 sono state compravendute 548.288 abitazioni, con un incremento del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il solo terzo trimestre registra un +8,5%, confermando un trend di consolidamento.
Determinante la discesa dei tassi di interesse, che ha rilanciato il ricorso al credito: nel terzo trimestre del 2025 le compravendite finanziate con mutuo rappresentano il 47% del totale, contro il 44,1% dello stesso periodo del 2024. In sostanza, quasi un acquisto su due torna a essere sostenuto dal sistema bancario.
Verona sopra la media nazionale
Analizzando il solo terzo trimestre, Verona conferma un andamento sostenuto con un +11,2%, tra i migliori dati nazionali insieme a Milano (+11,8%) Compravendite-residenziali-prim….
Il dato scaligero assume un significato particolare in un contesto di mercato che cresce in modo diffuso ma non uniforme: i capoluoghi italiani segnano un +8,6%, mentre i comuni non capoluogo crescono del +9,4%.
Verso quota 780 mila compravendite nel 2025
Alla luce dei dati attuali, l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa stima per fine anno circa 780.000 compravendite a livello nazionale.
