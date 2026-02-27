Confcooperative, accordo con Assimoco e CIBA Brokers per rafforzare il sistema cooperativo

Un accordo territoriale per rafforzare la protezione e la resilienza delle imprese cooperative veronesi. Confcooperative Verona ha sottoscritto un’intesa con Assimoco S.p.A., Assimoco Vita S.p.A. e CIBA Brokers Spa, società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative, con l’obiettivo di offrire alle cooperative strumenti più efficaci di gestione e copertura dei rischi.

L’iniziativa riguarda un sistema economico di grande rilievo per il territorio scaligero. Confcooperative Verona rappresenta infatti 320 cooperative con un giro d’affari complessivo superiore a 6,4 miliardi di euro e una presenza diffusa in numerosi comparti produttivi, dall’agricoltura al sociale, dalla logistica all’edilizia. Un universo imprenditoriale che coinvolge migliaia di soci, lavoratori e volontari e che costituisce una componente strategica dello sviluppo economico e sociale della provincia.

«Questo accordo rappresenta un passo concreto nel rafforzamento del nostro sistema cooperativo» – dichiara il presidente di Confcooperative Verona, Fausto Bertaiola – «I numeri che esprimiamo testimoniano la responsabilità che abbiamo nei confronti del territorio. In un contesto normativo e gestionale sempre più complesso, è fondamentale offrire alle cooperative strumenti qualificati per la valutazione e la copertura dei rischi, soprattutto a tutela degli amministratori e della continuità aziendale. La qualità dell’offerta e la competenza dei partner fanno la differenza».

Il presidente di Confcooperative Verona Fausto Bertaiola.

Nel dettaglio, il settore agricolo conta 58 cooperative con oltre 4 miliardi di euro di fatturato, più di 8.300 soci e oltre 8.400 occupati, mentre il comparto sociale e sanitario riunisce 91 cooperative con oltre 210 milioni di euro di ricavi. Logistica, trasporto, pulizie e multiservizi comprendono 48 cooperative con quasi 93 milioni di euro di fatturato, mentre l’edilizia conta 8 cooperative e oltre 100 occupati. Numeri che evidenziano il peso economico e occupazionale del sistema cooperativo veronese.

L’accordo dà attuazione a livello locale al Protocollo nazionale Confcooperative–Assimoco siglato nel 2024 e prevede l’attivazione di un servizio strutturato di consulenza assicurativa dedicata alle cooperative, ai loro soci, amministratori, collaboratori e volontari. Il percorso comprenderà un’analisi personalizzata dei rischi e dei fabbisogni assicurativi, realizzata con il supporto degli intermediari specializzati del Gruppo Assimoco e di CIBA Brokers.

Attraverso questa attività sarà possibile individuare soluzioni su misura in ambito patrimoniale, previdenziale, assistenziale e sanitario, calibrate sulle diverse dimensioni aziendali e sulle specificità dei settori in cui operano le cooperative. L’intesa prevede inoltre condizioni che facilitano l’accesso alle coperture assicurative, favorendo una gestione più consapevole e sostenibile dei rischi che coinvolgono imprese, persone e comunità locali.

«Il nostro compito, come struttura territoriale, è accompagnare le imprese non solo nella rappresentanza, ma anche nella crescita organizzativa e nella gestione consapevole» – aggiunge il direttore di Confcooperative Verona, Davide Bulighin – «L’analisi preventiva dei rischi e l’accesso a soluzioni assicurative adeguate costituiscono oggi una leva strategica. Questo accordo mette a sistema competenze specialistiche e condizioni dedicate, rafforzando la solidità complessiva del comparto».

Davide Bulighin, direttore Confcooperative Verona.

Accanto agli strumenti assicurativi, l’accordo punta anche sulla diffusione della cultura della prevenzione. Sono infatti previsti momenti informativi e iniziative di educazione assicurativa rivolte al sistema associativo. Tra queste, un incontro di sensibilizzazione dedicato al personale di Confcooperative Verona organizzato dall’agenzia Eurostar, intermediario assicurativo Assimoco di Verona, insieme a CIBA Brokers, oltre alla creazione di un ottavo modulo formativo all’interno del percorso “FormAzione – Scuola alta formazione per dirigenti cooperativi” dedicato ai temi assicurativi di maggiore interesse per il mondo cooperativo.

«Con questo accordo rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a fianco delle cooperative veronesi, offrendo soluzioni assicurative e iniziative volte a rafforzare la cultura della protezione. Con un programma di incontri informativi e formativi, miriamo a sensibilizzare soci, amministratori e personale dirigente sull’importanza della gestione consapevole dei rischi e sulla protezione delle loro realtà. Vogliamo che ogni cooperativa possa operare con maggiore serenità, sapendo di avere alle spalle un partner competente e attento alle sue esigenze specifiche.» – concludono Luca Di Lorenzo, Sviluppo e gestione rete distributiva Assimoco, e Andrea Giatti, Responsabile Sviluppo Commerciale CIBA Broker Spa.

