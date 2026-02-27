Confcooperative, accordo con Assimoco e CIBA Brokers per rafforzare il sistema cooperativo

Confcooperative, accordo con Assimoco e CIBA Brokers per rafforzare il sistema cooperativodi Matteo Scolari
Un accordo territoriale per rafforzare la protezione e la resilienza delle imprese cooperative veronesi. Confcooperative Verona ha sottoscritto un’intesa con Assimoco S.p.A., Assimoco Vita S.p.A. e CIBA Brokers Spa, società di brokeraggio assicurativo del sistema Confcooperative, con l’obiettivo di offrire alle cooperative strumenti più efficaci di gestione e copertura dei rischi.
L’iniziativa riguarda un sistema economico di grande rilievo per il territorio scaligero. Confcooperative Verona rappresenta infatti 320 cooperative con un giro d’affari complessivo superiore a 6,4 miliardi di euro e una presenza diffusa in numerosi comparti produttivi, dall’agricoltura al sociale, dalla logistica all’edilizia. Un universo imprenditoriale che coinvolge migliaia di soci, lavoratori e volontari e che costituisce una componente strategica dello sviluppo economico e sociale della provincia.
«Questo accordo rappresenta un passo concreto nel rafforzamento del nostro sistema cooperativo» – dichiara il presidente di Confcooperative Verona, Fausto Bertaiola – «I numeri che esprimiamo testimoniano la responsabilità che abbiamo nei confronti del territorio. In un contesto normativo e gestionale sempre più complesso, è fondamentale offrire alle cooperative strumenti qualificati per la valutazione e la copertura dei rischi, soprattutto a tutela degli amministratori e della continuità aziendale. La qualità dell’offerta e la competenza dei partner fanno la differenza».
Nel dettaglio, il settore agricolo conta 58 cooperative con oltre 4 miliardi di euro di fatturato, più di 8.300 soci e oltre 8.400 occupati, mentre il comparto sociale e sanitario riunisce 91 cooperative con oltre 210 milioni di euro di ricavi. Logistica, trasporto, pulizie e multiservizi comprendono 48 cooperative con quasi 93 milioni di euro di fatturato, mentre l’edilizia conta 8 cooperative e oltre 100 occupati. Numeri che evidenziano il peso economico e occupazionale del sistema cooperativo veronese.
L’accordo dà attuazione a livello locale al Protocollo nazionale Confcooperative–Assimoco siglato nel 2024 e prevede l’attivazione di un servizio strutturato di consulenza assicurativa dedicata alle cooperative, ai loro soci, amministratori, collaboratori e volontari. Il percorso comprenderà un’analisi personalizzata dei rischi e dei fabbisogni assicurativi, realizzata con il supporto degli intermediari specializzati del Gruppo Assimoco e di CIBA Brokers.
Attraverso questa attività sarà possibile individuare soluzioni su misura in ambito patrimoniale, previdenziale, assistenziale e sanitario, calibrate sulle diverse dimensioni aziendali e sulle specificità dei settori in cui operano le cooperative. L’intesa prevede inoltre condizioni che facilitano l’accesso alle coperture assicurative, favorendo una gestione più consapevole e sostenibile dei rischi che coinvolgono imprese, persone e comunità locali.
«Il nostro compito, come struttura territoriale, è accompagnare le imprese non solo nella rappresentanza, ma anche nella crescita organizzativa e nella gestione consapevole» – aggiunge il direttore di Confcooperative Verona, Davide Bulighin – «L’analisi preventiva dei rischi e l’accesso a soluzioni assicurative adeguate costituiscono oggi una leva strategica. Questo accordo mette a sistema competenze specialistiche e condizioni dedicate, rafforzando la solidità complessiva del comparto».
Accanto agli strumenti assicurativi, l’accordo punta anche sulla diffusione della cultura della prevenzione. Sono infatti previsti momenti informativi e iniziative di educazione assicurativa rivolte al sistema associativo. Tra queste, un incontro di sensibilizzazione dedicato al personale di Confcooperative Verona organizzato dall’agenzia Eurostar, intermediario assicurativo Assimoco di Verona, insieme a CIBA Brokers, oltre alla creazione di un ottavo modulo formativo all’interno del percorso “FormAzione – Scuola alta formazione per dirigenti cooperativi” dedicato ai temi assicurativi di maggiore interesse per il mondo cooperativo.
«Con questo accordo rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a fianco delle cooperative veronesi, offrendo soluzioni assicurative e iniziative volte a rafforzare la cultura della protezione. Con un programma di incontri informativi e formativi, miriamo a sensibilizzare soci, amministratori e personale dirigente sull’importanza della gestione consapevole dei rischi e sulla protezione delle loro realtà. Vogliamo che ogni cooperativa possa operare con maggiore serenità, sapendo di avere alle spalle un partner competente e attento alle sue esigenze specifiche.» – concludono Luca Di Lorenzo, Sviluppo e gestione rete distributiva Assimoco, e Andrea Giatti, Responsabile Sviluppo Commerciale CIBA Broker Spa.
