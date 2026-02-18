Porto di Venezia, Mantovanelli prende servizio: oggi il primo giorno da segretario generale

Dopo la nomina annunciata lo scorso 10 febbraio, oggi Roberto Mantovanelli ha ufficialmente preso servizio come Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, l’ente che governa il sistema portuale di Venezia e Chioggia.

A darne notizia è stato lo stesso presidente Matteo Gasparato, che sui canali istituzionali ha accolto il nuovo dirigente: «Oggi diamo il benvenuto al nuovo Segretario Generale! L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale accoglie ufficialmente Roberto Mantovanelli nel suo primo giorno di insediamento. Una figura chiave che completa l’organico dell’Ente e che contribuirà, con esperienza e professionalità, ad affrontare le sfide future e a proseguire nel percorso di crescita e sviluppo del nostro sistema portuale».

Roberto Mantovanelli e Matteo Gasparato.

La nomina di Mantovanelli, proposta dallo stesso Gasparato, rafforza ulteriormente il legame tra Verona e il sistema portuale veneziano, consolidando un asse strategico tra interporto e porto marittimo in uno dei territori più rilevanti per la logistica del Nord-Est.

Mantovanelli, 45 anni, ingegnere gestionale, è presidente di Acque Veronesi e presidente del cda di Sogesid S.p.A., società di ingegneria pubblica partecipata dal Ministero dell’Economia e operativa per il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Infrastrutture. Non essendovi incompatibilità tra gli incarichi, manterrà anche la guida di Acque Veronesi.

L’ingresso operativo del nuovo Segretario Generale completa l’assetto di vertice dell’Autorità portuale, dopo la nomina di Gasparato alla presidenza avvenuta nel novembre scorso. Gasparato, già presidente del Consorzio ZAI e figura di riferimento del Quadrante Europa, ha portato al Porto di Venezia una consolidata esperienza nel settore della logistica intermodale.

Per il sistema economico veronese, la presenza simultanea di due manager scaligeri ai vertici dell’Autorità rappresenta un elemento di continuità strategica tra porto e interporto, snodi fondamentali lungo i corridoi europei merci. In una fase di ridefinizione delle catene di approvvigionamento e di potenziamento infrastrutturale legato anche ai fondi PNRR, il rafforzamento della governance portuale assume un valore chiave per la competitività del Nord-Est.

