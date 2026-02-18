Effetto Olimpiadi su Verona: occupazione al 74,3% e +16 punti sul 2025

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 hanno lasciato un segno tangibile sull’andamento turistico di Verona. Nel periodo compreso tra il 5 e il 22 febbraio, l’area dell’OGD Verona & Garda ha registrato un tasso di occupazione medio del 67,4%, con un incremento di 8,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma è il dato del Comune di Verona a evidenziare con maggiore forza l’effetto dei Giochi: 74,3% di occupazione media, con una crescita di 16,3 punti percentuali su base annua.

L’analisi dell’Osservatorio di Destination Verona & Garda Foundation, realizzata con Hbenchmark, fotografa una città capace di intercettare flussi costanti durante tutto il periodo olimpico, con momenti di picco coincidenti con la Fiera Agricola e il weekend di San Valentino, quando molte strutture hanno registrato il tutto esaurito.

Il centro storico ha chiuso il periodo con una media del 72%, mentre l’area cittadina nel suo complesso ha raggiunto il 73,3%, segno di una distribuzione omogenea della domanda tra le diverse zone urbane. Anche la provincia ha beneficiato dell’evento, attestandosi su un’occupazione media del 69,4%, con picchi di piena capacità soprattutto nei giorni centrali di febbraio.

Paolo Artelio in un incontro di Destination Verona&Garda.



Particolarmente significativo è il dato relativo alla durata della permanenza, che nel Comune di Verona si mantiene elevata, sfiorando le quattro notti. Un indicatore che suggerisce soggiorni strutturati, meno legati alla visita “mordi e fuggi” e più connessi alla partecipazione agli eventi olimpici. Parallelamente si registra un’evoluzione dei canali di vendita, con una presenza più marcata del GDS (Global Distribution System) accanto alle OTA e ai canali tradizionali, elemento che segnala una domanda internazionale e corporate più strutturata.

La fase di chiusura dei Giochi ha rappresentato uno dei momenti più intensi dell’intero periodo. Nei giorni immediatamente precedenti la cerimonia conclusiva, il Comune di Verona ha toccato un’occupazione del 73%, salita al 79% nella serata finale, mentre il centro storico ha superato l’85%, con un picco dell’85% registrato proprio nell’ultima giornata. In queste date si è osservato anche un mix di nazionalità più ampio del consueto, segnale diretto della connessione internazionale dell’evento.

Un momento della Cerimonia di chiusura in Arena.

Ora l’attenzione si sposta sulle Paralimpiadi, con segnali già incoraggianti. L’occupazione acquisita nel Comune di Verona si attesta attualmente al 59%, con performance migliori nel centro storico e nell’area urbana. Per i giorni dal 4 al 6 marzo, coincidenti con la cerimonia di apertura, le prenotazioni risultano superiori di oltre 27 punti percentuali rispetto alle stesse date del 2025, con più di 9 punti percentuali entrati negli ultimi 15 giorni, anche grazie alla concomitanza con Model Expo.

«I dati sull’affluenza turistica restituiscono la dimensione di un evento che ha avuto un impatto rilevante per Verona e per l’intera destinazione», dichiara Paolo Artelio. «Al di là dei valori assoluti, che saranno approfonditi nei prossimi mesi, è significativo il segnale che emerge: la città ha saputo rispondere in modo efficace a una sfida complessa, grazie a una forte sinergia tra il Comune di Verona, le istituzioni coinvolte e il sistema turistico. La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina in Arena ha dimostrato che Verona è una città capace di ospitare grandi eventi internazionali, con organizzazione, affidabilità e una visione condivisa. Questo lavoro di squadra rafforza il posizionamento della destinazione e rappresenta una base solida su cui continuare a costruire opportunità di sviluppo e promozione per il futuro».

