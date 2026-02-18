Gardaland, al via la stagione: 500 assunzioni da marzo e nuovi Recruiting Day

Il 28 marzo 2026 prenderà il via la nuova stagione di Gardaland Resort, che si prepara ad affrontare l’anno con un piano di assunzioni significativo e con un modello organizzativo sempre più orientato alla fidelizzazione dei talenti. Il Resort, punto di riferimento per l’economia turistica del Lago di Garda e della provincia di Verona, ha attivato le selezioni per la stagione 2026 con l’obiettivo di superare le 1.000 unità complessive di organico tra dipendenti fissi e stagionali.

Il programma prevede un primo step già da marzo con circa 500 assunzioni stagionali, cui seguirà un secondo inserimento, a fine giugno, con ulteriori 500 collaboratori in vista della piena stagione estiva. Il reclutamento interessa tutte le realtà del Resort: dal Parco Divertimenti al LEGOLAND® Water Park, dal SEA LIFE Aquarium ai tre hotel tematizzati.

Il dato più rilevante è rappresentato dalla buona percentuale di rientro dei collaboratori dalle stagioni precedenti, segnale di un ambiente di lavoro percepito come coinvolgente e strutturato. Il modello di gestione del personale punta infatti su formazione, riconoscimento economico e benessere organizzativo, leve sempre più strategiche in un mercato del lavoro stagionale competitivo.

«Siamo molto soddisfatti del percorso che stiamo portando avanti da anni e che oggi sta generando risultati concreti», dichiara Giorgio Padoan, Direttore Risorse Umane di Gardaland Resort. «Il nostro obiettivo è continuare a costruire nel tempo un ambiente di lavoro solido e attrattivo e la buona percentuale di rientro dei collaboratori rappresenta per noi una conferma tangibile della validità di questo approccio».

Padoan sottolinea come il ritorno dei dipendenti non sia legato esclusivamente alla qualità contrattuale, ma a un clima aziendale distintivo. «Anche quest’anno stiamo registrando una quota significativa di ritorni dalle stagioni precedenti: un segnale che va oltre la qualità dei contratti offerti. Dalle testimonianze emerge la percezione di uno spirito di squadra autentico, di una collaborazione trasversale tra reparti e di un riconoscimento delle competenze valorizzato sia all’interno dell’organizzazione sia nel rapporto con gli ospiti. Continuiamo a investire in iniziative e benefit orientati al benessere delle persone e a un equilibrio sostenibile tra vita professionale e personale, nella convinzione che la motivazione dei dipendenti sia fondamentale per garantire un’esperienza di qualità ai visitatori».

Tra le iniziative riconfermate figurano il riconoscimento economico aggiuntivo per chi rientra da stagioni precedenti, il sistema incentivante STAR con premi mensili, il Guest Excellence Bonus legato alla soddisfazione degli ospiti, programmi di formazione strutturata con enti esterni e Academy interna, team dedicati all’inclusione e attività di team building. Un modello che punta a rafforzare senso di appartenenza e qualità del servizio, elemento decisivo per un’attrazione che ogni anno accoglie milioni di visitatori.

Per il territorio veronese, il piano assunzioni 2026 rappresenta un importante volano occupazionale stagionale, con opportunità rivolte a giovani, professionisti dell’hospitality e figure tecniche. Le posizioni spaziano dalla ristorazione alle attrazioni, dalle vendite agli hotel, fino ai tecnici manutentori e agli specialisti dell’acquario.

Il Resort organizza inoltre due Recruiting Day dedicati alle figure di ristorazione e retail, in programma il 27 febbraio e il 5 marzo presso il Parco, con sessioni mattutine e pomeridiane, offrendo un contatto diretto tra candidati e responsabili delle selezioni.

