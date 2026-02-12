Coin chiude l’Excelsior di Verona: serrande giù a fine luglio

Coin Excelsior di Verona abbasserà definitivamente le serrande alla fine di luglio. La decisione è stata comunicata nel corso di un incontro tra i sindacati e la direzione aziendale, che ha annunciato la chiusura di tre punti vendita in Italia, tra cui quello veronese.

L’azienda ha inoltre illustrato un piano di riorganizzazione che prevede la rimodulazione degli spazi in altri store, compreso il punto vendita del centro commerciale Ca’ Mestre, dove è prevista una riduzione di circa 1.000 metri quadrati e un possibile taglio del personale fino al 30%.

La nota di Coin SpA

«Dopo aver concluso positivamente la fase di messa in sicurezza dell’azienda, grazie all’ingresso della nuova compagine azionaria e al conseguente aumento di capitale, che ne ha garantito le prospettive di continuità, la società si trova oggi nello stadio più operativo del percorso di risanamento, orientato a costruire un business model redditivo e sostenibile nel tempo. È proprio con questo obiettivo che sono stati definiti gli interventi sulla rete annunciati in queste ore nell’incontro con le Organizzazioni sindacali tenutosi in data odierna, limitati a punti vendita che presentano perdite strutturalmente rilevanti o che sono stati impattati da fattori esterni, indipendenti dalla volontà dell’azienda».

«Coin sta utilizzando tutti gli strumenti disponibili per gestire questa fase con responsabilità, con particolare attenzione alle persone e alla stabilità occupazionale. In questo senso, la società si impegna fin d’ora a un confronto aperto e costruttivo con le organizzazioni sindacali, finalizzato all’attivazione di ammortizzatori sociali che consentano di mantenere il pieno livello dell’impiego, senza ricorrere a licenziamenti collettivi, a tutela degli oltre mille lavoratori della rete di vendita».

«Questo impegno si inserisce in un quadro più ampio che, come ribadito nel corso dell’incontro odierno con le rappresentanze dei lavoratori, prevede investimenti per un importo di almeno dieci milioni di euro, destinati a interventi di riqualificazione e ottimizzazione della rete dei negozi. In parallelo, sono allo studio nuove partnership commerciali a supporto del rafforzamento del posizionamento di Coin, in un contesto che registra un primo miglioramento della redditività operativa».

«Superata la gestione dell’emergenza, queste decisioni si inseriscono in una transizione necessaria alla costruzione di un equilibrio finanziario solido. L’impegno è portare avanti questo percorso con la massima trasparenza e collaborazione, con l’obiettivo di restituire a Coin una traiettoria di continuità, solidità e sviluppo negli anni a venire».

