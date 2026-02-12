Mps: via libera alla fusione per incorporazione di Mediobanca e al delisting

Svolta strategica nel percorso di integrazione tra Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca. Il Consiglio di Amministrazione di MPS, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione, ha deliberato di procedere alla piena integrazione attraverso la fusione per incorporazione e il conseguente delisting di Mediobanca.

L’operazione rappresenta un passaggio fondamentale nella ridefinizione dell’assetto del gruppo bancario, con l’obiettivo dichiarato di massimizzare la creazione di valore e realizzare pienamente le sinergie industriali. Contestualmente, le attività di corporate & investment banking e private banking per la clientela di fascia alta saranno trasferite in una società non quotata, interamente controllata da MPS, che manterrà la denominazione di “Mediobanca S.p.A.”.

Piazzetta Cuccia, sede di Mediobanca.

La nuova entità concentrerà un perimetro altamente specializzato, valorizzando l’expertise distintiva e il patrimonio di competenze storicamente riconosciuto al brand Mediobanca. All’interno di questa struttura sarà ricompresa anche la partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A., rafforzando il presidio nei servizi finanziari a maggiore valore aggiunto.

Secondo quanto comunicato, la configurazione del nuovo gruppo è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi strategici e reddituali, in un modello operativo dedicato e focalizzato sui segmenti a più elevata marginalità. BMPS ha informato Mediobanca delle decisioni assunte, nel rispetto della disciplina sulle operazioni con parti correlate e degli obblighi di legge.

