Verona tra i migliori aeroporti d’Europa per le vacanze sulla neve

L’Aeroporto di Verona si conferma tra i principali gateway europei per chi sceglie la montagna, entrando nella top ten degli scali più affidabili per raggiungere le destinazioni sciistiche nella stagione invernale 2025/26. A dirlo è l’analisi di AirAdvisor, che ha valutato 23 aeroporti europei sulla base di dati proprietari AIRDATA®, misurando il rischio di disservizi tra novembre 2025 e gennaio 2026.

Lo scalo scaligero, Aeroporto di Verona Villafranca, ottiene un punteggio di 8,50, condividendo la posizione con l’EuroAirport di Basilea e collocandosi tra le infrastrutture più solide per affidabilità operativa durante l’alta stagione invernale. Davanti a Verona figurano Salisburgo, Bratislava, Monaco di Baviera, Torino e Vienna, mentre alle sue spalle si trovano hub importanti come Zurigo, Oslo e Stoccolma.

L’indagine prende in considerazione quattro indicatori chiave: percentuale di voli in ritardo oltre i 60 minuti, durata media dei ritardi, tasso di cancellazione e volume complessivo dei voli invernali. Nel caso di Verona, il dato premiante è rappresentato soprattutto dal contenuto livello di cancellazioni e dalla capacità di mantenere stabilità operativa nei mesi di maggiore pressione.

I dati AirAdvisor evidenziano che gli aeroporti più performanti sono quelli che riescono a contenere i ritardi più gravi e a prevenire un’escalation delle cancellazioni nei mesi invernali più trafficati. «Gli aeroporti che si collocano ai vertici della classifica sono quelli che riescono a contenere i ritardi più gravi e a prevenire un’escalation delle cancellazioni nei mesi invernali più trafficati», ha dichiarato Anton Radchenko, CEO di AirAdvisor. «Per chi viaggia verso le destinazioni sciistiche, l’affidabilità non riguarda il lusso, ma la riduzione del rischio di perdere tempo prezioso sulle piste».

Aeroporto Catullo

Per Verona, il riconoscimento assume anche un valore economico strategico. Lo scalo rappresenta infatti un punto di accesso privilegiato per le Dolomiti, il Trentino, l’Alto Adige e le località sciistiche del Veneto, intercettando flussi turistici internazionali diretti verso uno dei comparti più rilevanti del turismo invernale italiano. L’affidabilità operativa diventa quindi un elemento competitivo non solo per i passeggeri, ma per l’intero sistema territoriale.

All’estremo opposto della classifica figurano aeroporti come Cracovia, Memmingen, Lubiana, Barcellona e Milano Malpensa, penalizzati da maggiori criticità operative o da volumi invernali particolarmente elevati che amplificano l’effetto di eventuali disservizi.

La capacità dello scalo veronese di garantire continuità e stabilità del servizio emersa da questa indagine rafforza il suo ruolo di infrastruttura chiave per il turismo montano europeo. Per Verona, dunque, non si tratta soltanto di un buon piazzamento in classifica, ma della conferma di una solidità operativa che sostiene l’economia turistica del territorio, contribuendo a posizionare il Catullo tra i punti di riferimento per chi sceglie le Alpi italiane nella stagione invernale.

