Paolo Bellorio: «Il 2026 sarà un anno favorevole per il trasporto privato a Verona»

Il 2026 porterà con sé una grande sfida per il settore del trasporto privato a Verona, che si prepara a gestire l’afflusso di migliaia di visitatori in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Paolo Bellorio, consigliere del Consorzio Eurobus, ha raccontato a Focus Verona Economia come l’azienda, da sempre punto di riferimento nel trasporto privato a Verona e provincia, stia preparando i propri servizi per l’anno olimpico, con un occhio attento anche all’accessibilità e alle esigenze di un pubblico internazionale.

Consigliere Bellorio, come si sta preparando il Consorzio per il 2026?

Il 2026 sarà un anno impegnativo, ma anche un’opportunità straordinaria. Noi del Consorzio Eurobus lavoriamo da anni per offrire un servizio di trasporto di qualità, sia per il turismo che per i servizi scolastici e privati. Con l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi, ci stiamo preparando a gestire l’afflusso massiccio di turisti e visitatori. Sarà fondamentale offrire un servizio fluido e affidabile, soprattutto per chi arriva da fuori Verona, e fare in modo che la città possa essere vissuta al meglio da chi la visita per la prima volta.

Quali sono le priorità per il consorzio nell’anno olimpico?

Le priorità saranno sicuramente il rafforzamento dei servizi già esistenti, in particolare quelli dedicati ai trasporti scolastici e alle gite turistiche. Oltre a ciò, ci concentreremo sull’adattamento dei nostri mezzi e sull’accessibilità. È importante che chiunque, a prescindere dalle proprie esigenze, possa godere della città senza difficoltà, e noi faremo la nostra parte in tal senso. Inoltre, è fondamentale garantire una gestione efficiente e puntuale dei trasporti durante gli eventi, tenendo conto dei flussi di persone e delle diverse necessità.

Cosa prevede il Consorzio Eurobus per il futuro del trasporto privato a Verona?

Il nostro obiettivo è quello di consolidare quanto fatto fino ad oggi e continuare a guardare ai nuovi orizzonti. Oltre alla gestione dei trasporti legati agli eventi olimpici, puntiamo a innovare i nostri servizi, inserendo tecnologie sempre più moderne e sostenibili. Verona avrà bisogno di un sistema di trasporti sempre più smart e accessibile, e noi vogliamo essere parte di questo cambiamento, contribuendo a rendere la città sempre più funzionale ed efficiente, soprattutto in vista di eventi di tale portata.