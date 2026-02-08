Nicola Baldo: «Il 2026 porterà nuove opportunità per Verona e il commercio»

Il 2026 rappresenta un anno storico per Verona, non solo per gli eventi sportivi legati alle Olimpiadi e Paralimpiadi, ma anche per il settore del commercio e dei servizi che vedrà la città al centro di un’importante attenzione internazionale. Nicola Baldo, vicepresidente di Confcommercio Verona, ha condiviso con Focus Verona Economia le prospettive e gli obiettivi per il 2026, sottolineando il ruolo fondamentale che il commercio locale e le iniziative turistiche giocheranno in questo scenario di visibilità globale.

Vicepresidente Baldo, come vede il 2026 per Confcommercio Verona?

Il 2026 rappresenta un’opportunità straordinaria per Verona. L’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi porterà una visibilità mondiale alla nostra città. Per il commercio veronese, si tratterà di un’occasione unica di visibilità, ma anche di una sfida: riuscire a sfruttare questa opportunità per far conoscere ancora di più il nostro territorio, il nostro artigianato e i nostri prodotti.

Come Confcommercio Verona si sta preparando per questo evento?

Abbiamo già iniziato a lavorare su diversi fronti, puntando a rendere Verona sempre più accogliente e accessibile. La città dovrà essere pronta ad accogliere un numero importante di ospiti e turisti, e Confcommercio sta supportando i commercianti affinché siano pronti ad affrontare la crescente domanda, con un’offerta di qualità. La nostra città ha molto da offrire, e dobbiamo essere preparati a valorizzare ogni aspetto del nostro territorio.

Ci sarà un impatto immediato sul commercio veronese?

Sicuramente l’arrivo degli ospiti internazionali comporterà una maggiore visibilità, ma la vera ricaduta positiva arriverà nel medio e lungo termine. Non dobbiamo aspettarci un guadagno immediato, ma la grande visibilità che Verona otterrà durante gli eventi contribuirà ad attrarre turismo e investimenti, facendo crescere l’intero territorio.

Quali opportunità concrete vedete per il commercio di Verona grazie a questi eventi?

La principale opportunità è quella di farsi conoscere da un pubblico internazionale. L’accessibilità, che sarà un tema centrale soprattutto durante le Paralimpiadi, contribuirà a rendere Verona una città inclusiva e accogliente per tutti. Questo rappresenta una grande opportunità non solo per i commercianti ma per l’intera città, che potrà beneficiare di una crescita sostenibile anche grazie al turismo e agli investimenti.