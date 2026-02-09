Matteo Scolari: «Il futuro passa da Verona, un anno di eventi e impegno per la città»

Il 2025 è stato un anno di grandi iniziative e progetti strategici per Verona Network, l’associazione che da oltre dieci anni si impegna a promuovere la crescita economica, sociale e culturale della nostra città. Con l’arrivo del 2026, anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi, l’associazione si prepara a sfruttare la visibilità internazionale di questi eventi per dare nuova linfa a progetti già avviati e per portare Verona sempre più al centro della scena globale.

Matteo Scolari, direttore di Verona Network, ha riassunto a Focus Verona Economia l’impegno dell’associazione nel corso del 2025 e gli obiettivi per il 2026, focalizzandosi sui temi chiave che guideranno le attività nei prossimi anni, tra cui l’inclusione, l’innovazione e l’accessibilità.

Direttore Scolari, cosa ha caratterizzato il 2025 per Verona Network?

Il 2025 è stato un anno decisivo per Verona Network, ricco di iniziative e eventi tematici che hanno coinvolto i nostri 62 soci. Abbiamo portato avanti progetti su più fronti, dall’innovazione tecnologica al mondo del lavoro giovanile, passando per eventi di grande importanza come il Premio Innovazione e il Premio Verona Network, che ha visto la partecipazione di tantissime realtà locali. Con eventi come questi, abbiamo cercato di creare un ponte tra il presente e il futuro di Verona, coinvolgendo non solo le imprese ma anche la comunità locale.

Come si inserisce l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi nel piano strategico di Verona Network?

Il 2026 è un anno storico per Verona e per l’Italia. Questi eventi portano con sé una visibilità internazionale senza precedenti, che Verona Network intende sfruttare per dare ancora più forza ai suoi progetti. Siamo già al lavoro su iniziative legate alla sostenibilità, all’accessibilità e all’inclusione sociale, con l’obiettivo di far crescere la città non solo economicamente, ma anche culturalmente. Verona Network sarà in prima linea nel promuovere l’accoglienza e nel mettere a disposizione dei soci nuove opportunità di sviluppo, con un focus particolare sulle infrastrutture e l’innovazione digitale.

Cosa ci possiamo aspettare dal 2026, sotto il cappello de “Il futuro passa da Verona”?

Il progetto “Il futuro passa da Verona” rappresenta il nostro leitmotiv per il 2026. Gli eventi olimpici e paralimpici saranno un’occasione unica per mettere in mostra la forza di Verona come città, ma anche per rafforzare il nostro impegno verso l’inclusività e l’innovazione. Oltre agli eventi tradizionali come il Premio Innovazione e il Premio Verona Network, che si terranno rispettivamente a maggio e luglio, lavoreremo anche su iniziative legate alla promozione del territorio, alla sostenibilità ambientale e al rafforzamento del dialogo tra imprenditori, istituzioni e comunità locale. Il 2026 sarà un anno di grandi eventi e collaborazioni, che metteranno Verona ancora di più al centro della scena nazionale e internazionale.

Quali sono le iniziative che Verona Network porterà avanti nel 2026?

Nel 2026, Verona Network continuerà a promuovere eventi di grande rilevanza, come il Premio Verona Network e la Settimana Veronese della Finanza, che rappresentano momenti di riflessione e crescita per le imprese e i cittadini. In aggiunta, sono previsti nuovi eventi legati al settore giovanile e all’innovazione, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità digitale, due temi che guideranno molte delle nostre iniziative. Inoltre, con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative e la costituzione della Fondazione Verona Network, l’associazione intende fare un ulteriore passo avanti nel dialogo istituzionale, preparandosi a supportare i futuri candidati con documenti programmatici che pongano al centro le esigenze del territorio e della comunità.

In che modo Verona Network contribuirà alla legacy degli eventi olimpici e paralimpici?

Il nostro impegno va oltre l’organizzazione degli eventi. Ciò che ci preme di più è che Verona rimanga un esempio di città accessibile, innovativa e inclusiva, anche dopo il 2026. Gli eventi olimpici e paralimpici sono una grande occasione per cambiare mentalità e per lavorare su progetti che migliorino la qualità della vita per tutti. Con il progetto “Il futuro passa da Verona”, lavoreremo per lasciare una legacy duratura che vada oltre la visibilità di questi eventi, e che contribuisca a fare di Verona un modello di sostenibilità e inclusività per il futuro.