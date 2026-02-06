Bio europeo a quota 58,7 miliardi: l’Italia leader per superfici e operatori

Superfici sostanzialmente stabili, ma consumi in crescita fino a sfiorare i 59 miliardi di euro in Europa. È questo il quadro che emerge dal rapporto “The World of Organic Agriculture 2026”, relativo ai dati 2024 e presentato a Biofach dall’Istituto di ricerca sull’agricoltura biologica FiBL in collaborazione con IFOAM. Un’analisi che conferma la solidità strutturale del comparto biologico e che vede l’Italia protagonista, con numeri di primo piano anche per il sistema agroalimentare del Veneto.

In Europa i terreni coltivati a biologico restano fermi a 19,6 milioni di ettari, di cui 18,1 milioni concentrati nell’Unione europea. Il bio rappresenta l’11,1% della superficie agricola totale dell’Ue, contro il 3,9% dell’intero continente. Tra i Paesi con la maggiore estensione spicca la Spagna con quasi 2,9 milioni di ettari, seguita dalla Francia con 2,7 milioni, mentre l’Italia si colloca al terzo posto con 2,5 milioni di ettari. Il primato italiano arriva però sull’incidenza: la percentuale di SAU bio supera il 20%, quasi il doppio della media europea. Il nostro Paese mantiene inoltre il primo posto per numero di produttori biologici, con oltre 87.042 operatori sui 490.637 attivi in Europa.

Il dato più significativo riguarda le vendite al dettaglio: nel 2024 il mercato europeo del biologico ha raggiunto la cifra record di 58,7 miliardi di euro, con un aumento del 4,1%. Un andamento che consolida la crescente attenzione dei consumatori verso scelte alimentari salutari e sostenibili. La Germania si conferma il primo mercato europeo con 17 miliardi di euro, seguita dalla Francia con 12,2 miliardi e dall’Italia con 5,2 miliardi. La Svizzera registra invece il consumo pro capite più elevato al mondo, pari a 481 euro a persona.

A livello globale, le superfici bio restano stabili a 99 milioni di ettari, mentre le vendite al dettaglio di alimenti e bevande biologiche toccano i 145 miliardi di euro. Gli Stati Uniti guidano la classifica con 60,4 miliardi di euro, seguiti da Germania (17 miliardi) e Cina (15,5 miliardi).

Maria Grazia Mammuccini, Presidente FederBio

Per il tessuto agricolo italiano, e in particolare per regioni ad alta vocazione agroalimentare come il Veneto, i numeri indicano un potenziale di crescita ancora significativo, soprattutto sul fronte dell’integrazione tra produzione, trasformazione e distribuzione. Un aspetto centrale anche per la filiera veronese, dove il biologico rappresenta una leva competitiva strategica per export e valorizzazione delle produzioni locali.

«Le analisi europee ci consegnano una fotografia nitida, i cittadini stanno orientando le proprie scelte alimentari sempre più verso il biologico – afferma Maria Grazia Mammuccini, Presidente di FederBio –. **Il dato rilevante è che, per la prima volta nel 2024, la percentuale di crescita dei consumi ha superato la percentuale di crescita delle superfici coltivate a bio. L’incremento delle vendite di biologico deve però andare di pari passo con un aumento delle produzioni. Per questo non bisogna rallentare gli obiettivi del Green Deal: le strategie comunitarie a sostegno dello sviluppo agroecologico, unite a investimenti rilevanti in ricerca e innovazione, sono la chiave per far crescere il settore. Il paradosso è evidente: mentre i cittadini scelgono la sostenibilità, Bruxelles frena. È invece necessario proseguire con determinazione verso un’agricoltura e un sistema alimentare resiliente e rispettoso degli ecosistemi. Non si tratta solo di ambiente, clima e salute, ma di economia reale: è in gioco il futuro delle nostre imprese agricole e delle generazioni che verranno».

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL