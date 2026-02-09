Paolo Bissoli: «Il 2026 offrirà una grande visibilità per Verona, sta a noi cogliere le opportunità»

Il 2026 si preannuncia un anno di grandi opportunità per Verona, grazie agli eventi olimpici e paralimpici che daranno visibilità mondiale alla città. Paolo Bissoli, presidente di Confesercenti Verona, ha parlato a Focus Verona Economia di come il commercio veronese si stia preparando per sfruttare al meglio queste occasioni, puntando a un futuro prospero grazie alla visibilità internazionale che il 2026 porterà.

Presidente Bissoli, come vede il 2026 per Confesercenti Verona?

Il 2026 sarà un anno eccezionale per Verona. Da un lato, l’Olimpiade e la Paralimpiade saranno eventi che proietteranno la città a livello mondiale. Dall’altro, sarà anche un’occasione per i nostri commercianti di mostrare al mondo la qualità delle loro attività. L’accessibilità è un aspetto che sarà particolarmente importante, e stiamo lavorando per garantire che Verona sia pronta a offrire la migliore accoglienza possibile a tutti.

Come si sta preparando Confesercenti Verona per sfruttare al meglio gli eventi del 2026?

Abbiamo già avviato diverse iniziative e collaborazioni per garantire che il commercio veronese sia pronto per il flusso di visitatori che arriverà. Non si tratta solo di prepararsi per le cerimonie, ma di pensare a come rimanere competitivi anche nel lungo termine. L’accoglienza e la qualità dei servizi saranno al centro dei nostri sforzi, così da fare in modo che l’esperienza dei turisti e dei visitatori si traduca in benefici economici duraturi.

Come Confesercenti Verona intende affrontare la visibilità che questi eventi porteranno a Verona?

Siamo entusiasti di poter mostrare Verona al mondo, e intendiamo utilizzare al meglio questa visibilità per promuovere le nostre attività commerciali. La città avrà l’opportunità di mostrarsi non solo come una meta turistica, ma anche come un centro commerciale vivace e dinamico. Dobbiamo fare in modo che tutti i commercianti siano pronti a sfruttare questa occasione, mettendo in evidenza le eccellenze locali e facendo di Verona una destinazione da visitare e da vivere.

Qual è l’impatto che Confesercenti Verona prevede nel medio-lungo periodo?

Siamo consapevoli che la ricaduta immediata sarà legata soprattutto agli eventi in sé. Tuttavia, è la visibilità globale che Verona riceverà che continuerà a dare i suoi frutti nei prossimi anni. La città diventerà sempre più un punto di riferimento per il turismo e il commercio, e noi come Confesercenti dobbiamo lavorare per garantire che i benefici siano concreti e duraturi per tutte le attività commerciali locali.