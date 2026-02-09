Alfredo Santagata: «Straverona, un’opportunità per promuovere Verona nel mondo»

Straverona, la maratona cittadina che ogni anno attira migliaia di partecipanti, rappresenta uno degli eventi sportivi più attesi della città. Con l’avvicinarsi del 2026, l’edizione di Straverona si arricchirà di una nuova visibilità, grazie agli eventi olimpici e paralimpici che vedranno Verona protagonista. Alfredo Santagata, presidente di Straverona ASD, ha raccontato a Focus Verona Economia come l’associazione stia preparando l’edizione 2026, che avrà il compito di promuovere Verona come destinazione sportiva e turistica, sfruttando la visibilità internazionale degli eventi olimpici.

Presidente Santagata, come si prepara Straverona per l’edizione del 2026?

Il 2026 sarà un anno straordinario per Straverona. Stiamo lavorando già da tempo per garantire che l’edizione di quest’anno sia all’altezza delle aspettative e sfrutti al meglio l’opportunità unica che Verona avrà grazie agli eventi olimpici e paralimpici. Straverona non è solo una maratona, ma un momento di aggregazione che coinvolge tutta la città, ed è fondamentale che riusciremo a rendere l’esperienza ancora più speciale per tutti i partecipanti e per il pubblico che verrà a supportare gli atleti.

Che tipo di novità ci saranno nell’edizione del 2026?

Nel 2026 ci saranno 3 percorsi: 5 km, 10 km e 20 km, che permetteranno a persone di tutte le età e abilità di partecipare. Stiamo pensando anche a partenze scaglionate per agevolare i flussi di partecipanti, garantendo al tempo stesso una maggiore sicurezza. Inoltre, sfrutteremo la visibilità globale dell’anno olimpico per fare di Straverona un evento ancora più internazionale e coinvolgente, dove i partecipanti non solo correranno, ma potranno godere anche della bellezza della nostra città, passando attraverso strade storiche e monumenti che rendono Verona unica.

Qual è l’importanza di un evento come Straverona per Verona?

Straverona è un’occasione di promozione per la città, ma anche un’opportunità di sviluppo sportivo. La maratona coinvolge 16.000 persone, che girano per le strade della città, portando con sé un’energia positiva che si riflette sul commercio e sul turismo locale. L’edizione del 2026, con l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi, sarà ancora più importante per far conoscere Verona a chi non la conosce ancora. Con l’aumento della visibilità, possiamo aspettarci un ritorno significativo per tutti i settori che ruotano attorno agli eventi, in particolare nel mondo dello sport e del turismo.

Come si inserisce Straverona nel contesto dell’accessibilità durante il 2026?

Siamo molto attenti al tema dell’accessibilità, che sarà fondamentale per l’edizione del 2026. Ci impegniamo a garantire che tutti, compresi coloro che hanno disabilità, possano partecipare e godere dell’esperienza. Durante la maratona, ci saranno servizi dedicati e percorsi che permetteranno a chiunque di partecipare, rendendo Straverona un evento inclusivo. In un anno come il 2026, con la visibilità internazionale che Verona riceverà, è essenziale che anche lo sport sia accessibile a tutti.

Qual è l’impatto che Straverona avrà sulla città dopo il 2026?

L’evento avrà un impatto positivo nel lungo periodo. Oltre a portare visibilità, Straverona contribuirà a cementare il legame di Verona con il mondo dello sport. Potremo attrarre altri eventi sportivi internazionali e consolidare la nostra città come destinazione sportiva di prim’ordine. Inoltre, l’impegno per l’accessibilità e l’inclusione ci aiuterà a rendere Verona sempre più accogliente per chiunque voglia visitarla o partecipare agli eventi, anche al di fuori delle Olimpiadi.