Milano Cortina 2026: imprese, territorio e università al centro del confronto a Verona

Si è svolto ieri, 29 gennaio, presso la Camera di Commercio di Verona, il convegno “Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026: il valore delle collaborazioni con le imprese e del marketing territoriale”, promosso dalla Camera di Commercio di Verona in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona. Un appuntamento che ha acceso i riflettori sulle opportunità economiche, strategiche e sociali che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali potranno generare per il territorio veronese e per il tessuto imprenditoriale locale.

Ad aprire i lavori sono stati il presidente della Camera di Commercio di Verona, Paolo Arena, e il prorettore dell’Università di Verona, Giovanni de Manzoni, che hanno ribadito l’importanza della sinergia tra istituzioni, mondo accademico e imprese. «Mettere insieme Camera di Commercio, università e imprese è un metodo innovativo che consente di guardare al futuro e cogliere grandi opportunità», ha sottolineato Arena, evidenziando come l’evento olimpico rappresenti un’occasione unica di visibilità globale e di confronto strategico in un contesto geopolitico in continua evoluzione.

Dal canto suo, de Manzoni ha rimarcato il ruolo dell’università nell’analizzare e accompagnare le ricadute dei grandi eventi sul territorio: «Le Olimpiadi sono un’iniziativa enorme e diffusa, capace di generare impatti concreti sul tessuto commerciale locale». Un impatto che, secondo il prorettore, non si esaurisce nelle grandi sponsorizzazioni, ma passa anche dal sostegno allo sport di base e alle realtà dilettantistiche, con benefici duraturi per la comunità.

Il convegno ha proseguito con interventi tematici dedicati alla valutazione degli impatti economici, alle strategie di sponsorship e alle esperienze concrete di collaborazione tra imprese e grandi eventi, confermandosi come un momento di dialogo e visione condivisa in vista di Milano Cortina 2026.