Verona, turismo alla prova della maturità: dagli eventi olimpici a una strategia di lungo periodo

Le immagini dell’Arena trasformata in palcoscenico globale per le cerimonie olimpiche e paralimpiche resteranno a lungo nella memoria collettiva. Ma al di là della spettacolarità dell’evento, la domanda vera è un’altra: Verona saprà capitalizzare questa straordinaria vetrina internazionale?

È la questione che attraversa oggi il dibattito sul turismo scaligero. Non si tratta solo di celebrare numeri positivi o di registrare picchi di presenze legati a grandi eventi. Si tratta, piuttosto, di capire se il sistema turistico veronese abbia raggiunto una nuova maturità, capace di trasformare visibilità e opportunità in una strategia stabile di sviluppo.

Le parole di Luca Caputo, direttore della Destination Verona & Garda Foundation, fotografano bene il momento: le Olimpiadi hanno portato “tre miliardi di occhi su Verona”, una visibilità difficilmente replicabile con qualsiasi altra campagna di promozione. Non è solo una metafora mediatica: significa che il territorio è entrato nel radar di mercati internazionali che spesso guardano all’Europa come a un sistema di destinazioni interconnesse.

Luca Caputo, direttore DVG Foundation.

Da questo punto di vista, l’evento olimpico ha rappresentato un vero stress test per il territorio. La macchina organizzativa ha funzionato, la città ha dimostrato di poter gestire flussi importanti e, soprattutto, ha consolidato la percezione di Verona come sede credibile per grandi eventi internazionali. Non è un dettaglio: nella competizione globale tra destinazioni, la reputazione organizzativa conta quanto – se non più – della bellezza del patrimonio culturale.

Ma la visibilità, da sola, non basta.

È qui che entra in gioco l’altra riflessione emersa dal confronto con Maurizio Russo, presidente di Federalberghi Verona e provincia. Russo richiama un punto spesso sottovalutato nel dibattito pubblico: Verona vive di eventi. La città ha una straordinaria base culturale – l’Arena, il patrimonio storico, l’opera lirica – ma senza un calendario continuo di appuntamenti rischia di soffrire nei periodi di bassa stagione.

L’esperienza olimpica lo dimostra chiaramente. Febbraio, storicamente uno dei mesi più difficili per l’ospitalità, ha registrato un dinamismo inatteso proprio grazie alla concentrazione di eventi. Non si tratta di un episodio isolato, ma di una lezione strategica: gli eventi non sono un complemento del turismo, sono una delle sue infrastrutture fondamentali.

Maurizio Russo, presidente Federalberghi Verona e Provincia.

In questo senso Verona ha davanti a sé una sfida interessante. Se da un lato può contare su un calendario consolidato – dalle fiere internazionali alla stagione lirica – dall’altro deve rafforzare segmenti ancora in fase di sviluppo, come il turismo congressuale e il turismo sportivo. Il lavoro avviato con il Convention Bureau e con le politiche di attrazione dei grandi eventi va esattamente in questa direzione.

Un secondo elemento emerso con forza riguarda l’internazionalizzazione dei mercati. Negli ultimi anni il turismo veronese ha iniziato ad allargare il proprio raggio d’azione: Stati Uniti, Francia, Spagna, ma anche nuovi bacini dell’Est Europa. Non è un caso che Caputo sottolinei il ruolo strategico dei collegamenti aerei e degli hub internazionali come Parigi.

Il turismo globale funziona così: i viaggiatori costruiscono itinerari complessi, spesso attraversando più città in pochi giorni. Verona, per posizione geografica e qualità dell’offerta culturale, ha tutte le caratteristiche per inserirsi stabilmente in questi circuiti. Ma per farlo deve continuare a lavorare su accessibilità, infrastrutture e promozione coordinata.

Accanto alle opportunità, però, emergono anche alcune criticità.

Russo ha posto con chiarezza un tema delicato: l’equilibrio tra turismo e vita della città. L’aumento degli alloggi turistici e delle attività legate al turismo sta modificando l’identità di alcune aree del centro storico. È un fenomeno che riguarda molte città europee e che richiede politiche urbane intelligenti. Il rischio non è il turismo in sé, ma la perdita di equilibrio tra residenti, commercio di vicinato e funzioni urbane.

Il turismo, ricordava Caputo, non è un corpo estraneo alla città: spesso è ciò che tiene in vita interi ecosistemi economici, dall’artigianato alla ristorazione. Tuttavia, senza una regia pubblica e una visione urbana complessiva, può generare tensioni e squilibri.

La sfida, quindi, non è limitare il turismo, ma governarlo meglio.

In questo senso Verona ha davanti a sé un’opportunità rara. Le Olimpiadi hanno offerto un’accelerazione di immagine e reputazione che poche città possono vantare. Ora però serve il passo successivo: consolidare una strategia che tenga insieme eventi, infrastrutture, nuovi mercati e qualità urbana.

In altre parole, trasformare un grande momento mediatico in un progetto di lungo periodo.

Se riuscirà in questo passaggio, Verona potrà davvero compiere il salto definitivo da splendida destinazione culturale a hub turistico internazionale capace di attrarre visitatori, eventi e investimenti durante tutto l’anno.

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