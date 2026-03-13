“Verona senza confini”, a Villa Quaranta la Giornata dell’Albergatore 2026

Verona torna al centro del dibattito sul futuro del turismo con la Giornata dell’Albergatore 2026, in programma giovedì 19 marzo a Villa Quaranta Tommasi Wine Resort & Thermal SPA a Ospedaletto di Pescantina. L’iniziativa, promossa da Federalberghi Confcommercio Verona, giunge all’ottava edizione e si conferma come uno dei principali momenti di confronto per il comparto dell’ospitalità locale e regionale.

L’evento sarà preceduto alle ore 14 da una conferenza stampa di presentazione, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali e del settore turistico, tra cui Maurizio Russo, presidente Federalberghi Confcommercio Verona, Paolo Artelio, presidente Destination Verona & Garda Foundation, Massimiliano Schiavon, presidente Federalberghi Veneto, oltre agli assessori Diego Ruzza (Regione Veneto) e Marta Ugolini (Comune di Verona).

Maurizio Russo, presidente Federalberghi Verona e Provincia.

Il titolo scelto per l’edizione 2026, “Verona senza confini: nuove generazioni, nuove frontiere”, riflette le trasformazioni in atto nel settore, tra evoluzione della domanda turistica, innovazione tecnologica e nuove competenze richieste alle imprese.

Tra i momenti centrali della giornata, il panel “Leadership Next Gen – Motivare e ispirare le nuove generazioni di collaboratori”, affidato al formatore Antonio Miano, che affronterà il tema del ricambio generazionale e della gestione delle risorse umane in un settore sempre più competitivo.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’analisi del territorio con il focus “Destination Verona Garda: analisi dei risultati e nuove traiettorie di crescita”, durante il quale verranno presentati dati e prospettive di sviluppo della destinazione Verona-Garda, un’area che continua a rafforzare il proprio posizionamento sui mercati internazionali.

L’innovazione sarà invece al centro del panel “Intelligenza Artificiale e turismo: innovare oggi per restare competitivi domani”, con interventi dedicati alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie per migliorare servizi, gestione e performance delle imprese turistiche.

A chiudere i lavori sarà una sintesi delle prospettive istituzionali e strategiche per il settore, in un contesto che vede il turismo sempre più determinante per l’economia veronese e veneta, anche in vista delle sfide legate ai grandi eventi e alla crescente competizione globale.

La giornata sarà inoltre arricchita dal coinvolgimento degli studenti dell’ITS Turismo e dalla partecipazione di numerosi partner, a conferma di un format che punta a coniugare formazione, networking e visione strategica per il futuro dell’ospitalità.

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