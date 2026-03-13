Quid inaugura a Padova il nuovo laboratorio sostenuto da Reale Foundation

Nuovo passo avanti per Quid, impresa sociale veronese della moda etica, che inaugura a Padova il nuovo laboratorio produttivo sostenuto da Reale Foundation, segnando una tappa strategica nello sviluppo di un distretto tessile Made in Italy sostenibile e inclusivo. Il laboratorio, situato in via Sacro Cuore, rappresenta un presidio concreto di economia circolare e impatto sociale, con un modello che unisce produzione, inclusione lavorativa e rigenerazione delle risorse.

La struttura, avviata operativamente già all’inizio del 2025, ospita attualmente 10 persone inserite in percorsi di formazione e lavoro, con l’obiettivo di offrire opportunità a soggetti a rischio di esclusione sociale e trasformare fragilità in competenze e valore. Il piano di sviluppo prevede di raddoppiare le assunzioni entro i prossimi due anni, arrivando a 20 lavoratori attivi.

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«L’apertura di questo laboratorio rappresenta la realizzazione di un’urgenza profonda: dimostrare che economia e impatto sociale possono e devono camminare insieme – afferma Anna Fiscale, presidente e fondatrice di Quid –. In Quid lavoriamo ogni giorno per dare “nuova vita a persone e tessuti”, rigenerando eccedenze tessili e percorsi di vita. Oggi offriamo a dieci persone la possibilità concreta di ricostruire la propria dignità attraverso il lavoro».

Anna Fiscale, fondatrice e presidente di Quid.

Il progetto è sostenuto da Reale Foundation, principale finanziatore dell’iniziativa, in continuità con un percorso avviato già nel 2023 con il Premio Nazionale Mutualità assegnato a Quid. Il nuovo laboratorio rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una rete di poli produttivi ad alto impatto sociale sul territorio.

«Siamo lieti di sostenere un progetto che dimostra come inclusione, lavoro dignitoso e sostenibilità possano generare opportunità reali per le persone e per le comunità», ha dichiarato Luigi Lana, presidente di Reale Mutua e Reale Foundation.

All’inaugurazione hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali e del territorio, tra cui il vicesindaco di Padova Antonio Bressa, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa nel coniugare sviluppo produttivo e inclusione sociale, oltre al contributo del sistema del privato sociale, come evidenziato anche dal Gruppo Polis che ha supportato l’avvio del progetto.

Fondata a Verona nel 2013, Quid è oggi una realtà consolidata dell’economia circolare, con circa 170 lavoratori di 23 nazionalità, collaborazioni con oltre 100 aziende e un fatturato vicino ai 7 milioni di euro. Il modello si basa sul recupero di eccedenze tessili provenienti dai principali distretti italiani, trasformate in capi e accessori attraverso un sistema produttivo etico e inclusivo.

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