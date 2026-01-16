EDP e Verallia ampliano il più grande progetto di fotovoltaico distribuito in Italia

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra EDP e Verallia Italia (che ha una delle sei sedi a Gazzo Veronese), che amplia il più grande progetto di fotovoltaico distribuito realizzato dall’azienda in Italia. L’accordo, avviato nel 2022, comprende ora sei impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva di 16 MWp, confermando l’impegno congiunto verso una produzione industriale sempre più sostenibile e una maggiore indipendenza energetica.

Nel dettaglio, l’intesa prevede l’incremento di 1 MWp di nuova potenza, che porterà gli asset complessivi a generare circa 17 GWh di energia rinnovabile all’anno. Un risultato che consentirà a Verallia di evitare l’emissione di circa 8.500 tonnellate di CO₂ ogni anno, rafforzando in modo concreto il percorso di riduzione dell’impatto ambientale del gruppo. Il nuovo impianto sarà installato nello stabilimento di Pescia (Pistoia), estendendo il progetto anche a una nuova regione italiana.

L’accordo rappresenta un’evoluzione di una partnership già rilevante a livello europeo. Nel 2022, infatti, EDP e Verallia avevano sottoscritto il più grande contratto di generazione solare distribuita firmato da EDP con un singolo cliente in Italia, con l’installazione di impianti fotovoltaici in cinque siti produttivi per una potenza complessiva di 15 MWp. L’ampliamento annunciato conferma la solidità industriale e strategica dell’intesa.

António Ricciardi, Head of Client Solutions Business Europe di EDP

«Con questo nuovo accordo, EDP rinnova la collaborazione con un partner strategico come Verallia, il cui impegno nel rendere la produzione del vetro sempre più sostenibile rappresenta un esempio concreto di transizione industriale», ha dichiarato António Ricciardi, Head of Client Solutions Business Europe di EDP. «In un Paese storicamente dipendente dalle fonti energetiche convenzionali, questo progetto dimostra che le soluzioni rinnovabili per le imprese sono non solo realizzabili, ma anche replicabili su larga scala. EDP è orgogliosa di affiancare Verallia e di contribuire al percorso dell’Italia verso la completa decarbonizzazione».

Dal punto di vista industriale, l’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di efficientamento energetico di Verallia. Lo stabilimento di Pescia, infatti, ha recentemente completato l’entrata in funzione di un nuovo forno dotato della tecnologia HeatOx, che consente di ridurre il consumo di combustibili fossili fino al 12% e di abbattere le emissioni di CO₂ di circa 7.800 tonnellate all’anno. L’installazione dei pannelli fotovoltaici rafforza ulteriormente il contributo del sito agli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.

Massimo Barzaglia, Purchasing Director Verallia Italia

«La partnership con EDP è un fattore chiave per Verallia nell’attuazione della Roadmap CSR del Gruppo», ha commentato Massimo Barzaglia, Purchasing Director Verallia Italia. «Grazie all’accordo siglato per l’installazione di questi impianti fotovoltaici, stiamo compiendo un passo decisivo verso la riduzione delle nostre emissioni e la promozione delle energie rinnovabili. Insieme, stiamo costruendo un futuro più sostenibile per il nostro settore e per i nostri stakeholder».

La collaborazione tra le due aziende è stata riconosciuta anche sul piano ESG: nel marzo 2025 Verallia Italia ha conferito a EDP il CSR Supplier Award, premio riservato ai partner che si distinguono per l’impegno concreto in ambito ambientale, sociale ed etico.

