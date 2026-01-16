Nuovi servizi di assistenza clienti per l’Autostrada A4

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova rinnova il proprio modello di assistenza ai clienti, in un percorso che riflette l’evoluzione delle abitudini di utilizzo dei servizi e il crescente ricorso a modalità digitali, autonome e sempre accessibili.

Inoltre, la progressiva diffusione del telepedaggio ha contribuito a trasformare in modo significativo l’esperienza dei clienti, orientandola verso strumenti più immediati, distribuiti e disponibili in qualunque momento.

Grazie all’evoluzione dei canali di supporto, è ora possibile accedere a numerose funzionalità direttamente dal sito internet https://www.autobspd.it/, in maniera autonoma e rapida.

Gran parte delle attività tradizionalmente gestite presso i Centri Servizi – come, ad esempio, la richiesta di fatturazione, la gestione dei mancati pagamenti, le richieste di rimborso – sono pienamente fruibili attraverso i canali digitali e dedicati, già ampiamente utilizzati dai viaggiatori negli ultimi anni.

Per i clienti che invece prediligono la modalità di erogazione del servizio in presenza, dall’1 febbraio i due poli di assistenza saranno i Centri Servizi di Verona Sud e di Vicenza Ovest, anche per i viaggiatori che utilizzano la A31 Valdastico e per chi proviene da Thiene e Desenzano.

Ricevi Verona Economia 7! 👇

👉 VUOI RICEVERE IL SETTIMANALE ECONOMICO MULTIMEDIALE DI VERONA NETWORK?

👉 ARRIVA IL SABATO, È GRATUITO!

CLICCA QUI

PER RICEVERLO VIA EMAIL