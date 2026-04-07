Voci veronesi dal Vinitaly: Cantine di Verona: qualità e ottimismo per affrontare le sfide globali

Nel contesto della 58ª edizione di Vinitaly, Cantine di Verona si presenta con una visione improntata all’ottimismo, alla valorizzazione della filiera cooperativa e a un costante impegno verso la qualità del prodotto. Il direttore commerciale Federico Zampicinini racconta le sensazioni raccolte durante la manifestazione e riflette sulle sfide globali che stanno interessando il settore vitivinicolo, ribadendo la centralità del consumatore e dell’eccellenza produttiva.

Direttore, siamo al termine della seconda giornata di Vinitaly: al giro di boa quali sono le sensazioni di Cantine di Verona?

Le sensazioni rimangono positive perché dobbiamo pensare positivo. Con quello che sta succedendo a livello mondiale, oltre alle tensioni già presenti in Europa, si aggiungono ulteriori conflitti che preoccupano tutti e generano incertezza. Gli aspetti più negativi riguardano soprattutto i costi energetici e quelli dei trasporti. Nonostante ciò, continuiamo a promuovere i nostri prodotti di qualità, coltivati nei vigneti dei nostri soci, con la speranza di un futuro migliore non solo per il nostro settore ma a livello generale. È fondamentale quindi mantenere fiducia e guardare avanti con ottimismo.

Si assiste a una spinta a mettere da parte l’aspetto quantitativo per valorizzare maggiormente quello qualitativo: è questa la direzione su cui state puntando?

La qualità è oggi al primo posto sotto molti aspetti: dalla coltivazione alla lavorazione, fino all’imbottigliamento e al prodotto finito. Il consumatore ha raggiunto una maggiore conoscenza ed è sempre più alla ricerca di dettagli e autenticità. Lavoriamo in un settore molto amato dal pubblico e, proprio per questo, la ricerca della migliore qualità è all’ordine del giorno e rappresenta la nostra priorità.