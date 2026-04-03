A4 Holding, bilancio 2025 positivo: ricavi stabili a 465 milioni ed Ebitda in crescita

Il Gruppo A4 Holding chiude il 2025 con risultati economici e operativi solidi, confermando il proprio ruolo strategico nello sviluppo infrastrutturale e logistico del Nord Est e, in particolare, del territorio veronese. Le Assemblee degli Azionisti delle società del Gruppo hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2025, evidenziando ricavi consolidati pari a 465 milioni di euro, in linea con l’anno precedente, e un Ebitda di 270 milioni di euro, in crescita dell’1,1% rispetto al 2024.

Il risultato operativo è stato raggiunto grazie a un’efficace ottimizzazione dei costi, nonostante le pressioni inflazionistiche che hanno interessato materiali, energia e servizi tecnici. A4 Holding, società del Gruppo Abertis, gestisce complessivamente oltre 236 chilometri di tratte autostradali tra l’A4 Brescia-Padova e l’A31 Valdastico, infrastrutture fondamentali per i collegamenti economici e logistici del Nord Italia e per la competitività delle imprese veronesi e venete.

Sul fronte del traffico veicolare, nel 2025 si registra un incremento dell’1,3% rispetto all’anno precedente, con un traffico medio giornaliero consolidato superiore a 67,2 mila veicoli. In crescita anche il transito dei veicoli pesanti (+1,2%), dato che conferma la centralità dell’asse autostradale A4 quale corridoio strategico nazionale per il trasporto delle merci e per il sostegno alle filiere produttive del territorio.

Bruno Chiari, AD di A4 Holding

Particolarmente significativo è l’impegno sul fronte degli investimenti, che nel corso dell’ultimo esercizio hanno registrato un aumento del 38% rispetto al 2024, raggiungendo complessivamente 211 milioni di euro. Di questi, 81 milioni sono stati destinati a manutenzione, tecnologia e sicurezza, mentre circa 130 milioni hanno finanziato nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria. Tali risorse hanno contribuito allo sviluppo di una mobilità sempre più tecnologica, sicura e sostenibile, migliorando al contempo l’efficienza operativa della rete e i servizi offerti ai viaggiatori.

Gli investimenti hanno inoltre prodotto benefici concreti in termini di sicurezza, con un miglioramento dell’indice di incidenti mortali sulla tratta, attestatosi allo 0,05% (indice IF3), a testimonianza dell’attenzione del Gruppo verso la tutela degli utenti e la qualità delle infrastrutture gestite.

Dal punto di vista occupazionale, il numero dei dipendenti del Gruppo – comprendente, oltre alla Holding e alla Concessionaria Brescia-Verona-Vicenza-Padova, anche le società controllate A4 Trading, A4 Mobility e Globalcar Service – si è attestato a 453 unità a fine 2025, confermando il contributo dell’azienda al tessuto economico e sociale del territorio.

Attiva da oltre settant’anni nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi infrastrutture viarie, A4 Holding rappresenta un attore chiave per la mobilità e lo sviluppo economico del Nord Est. L’integrazione nel Gruppo Abertis, presente in 15 Paesi con circa 8.000 chilometri di autostrade a pedaggio, rafforza ulteriormente la capacità della società di sostenere investimenti strategici e di promuovere un modello di infrastruttura moderna, efficiente e orientata alla sostenibilità, con ricadute positive per Verona e per l’intero sistema produttivo veneto.

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