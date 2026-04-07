Voci veronesi dal Vinitaly: Ca’ Pigneto, qualità e riconoscimenti anche dalle piccole cantine

Nel panorama della 58ª edizione di Vinitaly, anche le piccole cantine dimostrano la loro capacità di attrarre interesse e apprezzamento grazie a qualità, identità territoriale e riconoscimenti internazionali. L’azienda Ca’ Pigneto, rappresentata da Giuliano Occhipinti, si distingue per l’eccellenza dei suoi vini e per una presenza significativa in fiera, confermando il valore delle realtà artigianali della Valpolicella.

Al giro di boa di questo Vinitaly, quale attenzione c’è in generale e in particolare per le cantine medio-piccole come la vostra?

Devo dire che la nostra cantina, pur essendo molto piccola, è molto ricercata, come dimostra anche il movimento di persone allo stand. Probabilmente questo è legato ai risultati ottenuti: quest’anno il nostro Amarone annata 2017 ha ricevuto 95 punti e il Recioto 91 punti, riconoscimenti che rappresentano per noi una grande soddisfazione.

E sul bilancio, fino a qui, della manifestazione?

Per quanto riguarda il bilancio di metà manifestazione, possiamo dire che si tratta di un buon Vinitaly, anche se i conti si faranno alla fine del quarto giorno. La sensazione è che manchi un po’ di turismo straniero e, più in generale, di operatori provenienti dai mercati internazionali, probabilmente a causa dei limiti oggettivi legati ai fatti di cronaca del momento. Nonostante ciò, l’afflusso di visitatori è comunque positivo.