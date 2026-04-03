Aeroporto di Brescia Montichiari, nuovo volo cargo diretto con la Cina

Aeroporto di Brescia Montichiari, nuovo volo cargo diretto con la Cinadi Matteo Scolari
L’aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita come hub logistico strategico per il Nord Italia e l’Europa, annunciando l’avvio di un nuovo collegamento cargo diretto con la Cina operato dalla compagnia aerea georgiana Geo Sky. Il primo volo, atterrato nella notte, segna l’inizio di un servizio destinato a rafforzare i flussi intercontinentali delle merci e a sostenere la competitività del sistema produttivo del territorio.
Il nuovo collegamento prevede due voli settimanali da e per l’aeroporto di Xi’An, uno dei principali gateway logistici della Cina centro-occidentale, ed è operato con aeromobili Boeing 767-300 Freighter, particolarmente adatti al trasporto di merci ad alto valore aggiunto e all’e-commerce grazie alla loro efficienza e flessibilità operativa.
Grazie a questa nuova rotta, le merci in arrivo a Brescia Montichiari potranno essere distribuite in modo rapido ed efficiente verso i principali distretti produttivi del Nord Italia e dell’Europa, mentre le esportazioni beneficeranno di un accesso diretto e competitivo al mercato cinese. Dall’hub di Xi’An è infatti garantita una redistribuzione capillare e giornaliera verso le principali città della Cina attraverso il network logistico dedicato gestito da China Post, con conseguente riduzione dei tempi di consegna e maggiore affidabilità della supply chain.
L’accordo è stato siglato dalla società di gestione Catullo S.p.A. – Gruppo SAVE con Geo Sky, in collaborazione con il broker italiano Mas Concept Srl, il broker cinese MIFW LTD e lo spedizioniere svizzero OLG International. L’intesa prevede un piano di crescita progressiva delle attività, con l’obiettivo di aumentare le frequenze settimanali e ampliare il network attraverso l’attivazione di nuovi collegamenti verso altri aeroporti strategici in Cina.
Il nuovo servizio rappresenta una significativa opportunità per il tessuto industriale e manifatturiero, in particolare per i settori ad alto valore aggiunto, che potranno contare su una connessione diretta, stabile e competitiva con uno dei mercati più dinamici a livello globale. L’iniziativa contribuisce inoltre a rafforzare l’integrazione logistica tra Veneto e Lombardia, con ricadute positive anche per le imprese veronesi e per l’intero sistema economico regionale.
Con questa operazione, l’aeroporto di Brescia Montichiari conferma la propria vocazione cargo e la capacità di attrarre operatori internazionali, offrendo soluzioni logistiche efficienti e tempi operativi rapidi grazie a un’infrastruttura dedicata allo sviluppo del traffico merci intercontinentale.
«Dopo l’avvio, a fine marzo, delle attività di un primario vettore italiano in forte e costante crescita a livello internazionale, l’aeroporto di Brescia Montichiari mette a segno un nuovo importante risultato con l’arrivo di Geo Sky e il collegamento con la Cina. Un successo che si inserisce nel piano di sviluppo dello scalo e del suo ruolo primario per la movimentazione delle merci nel nostro Paese e in Europa», ha dichiarato Francesco Folonari, Direttore Cargo del Gruppo SAVE.
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