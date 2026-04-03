Vinitaly, tra tempeste e nuovi orizzonti: il vino italiano alla prova del futuro

Vinitaly non è soltanto una fiera. È il termometro dello stato di salute del vino italiano, il luogo in cui si intrecciano visioni, preoccupazioni e speranze di un settore che rappresenta uno degli assi portanti dell’economia nazionale e, in particolare, del territorio veronese e veneto. Ogni anno Verona diventa il centro nevralgico di un comparto che non è solo produttivo, ma culturale, sociale e identitario, capace di raccontare l’Italia nel mondo attraverso la biodiversità dei suoi territori.

La 58ª edizione della manifestazione si inserisce in un contesto complesso, segnato da una serie di fattori che stanno ridisegnando profondamente il mercato del vino. Le testimonianze raccolte nel corso della trasmissione Focus Verona Economia offrono uno spaccato significativo delle dinamiche in atto, evidenziando come il settore stia attraversando una fase di transizione piuttosto che una vera e propria crisi.

La “tempesta perfetta” e la necessità di consapevolezza

Tra le voci più autorevoli emerse nel dibattito, quella di Luca Castagnetti, direttore del Centro Studi Management Divino di Studio Impresa, ha descritto con efficacia il momento attuale come una vera e propria “tempesta perfetta”. Guerre, tensioni geopolitiche, inflazione e dazi si intrecciano con fenomeni strutturali quali il cambiamento climatico e l’evoluzione degli stili di vita e dei modelli di consumo.

In questo scenario, il settore non appare in declino, ma piuttosto impegnato in un processo di adattamento che richiede una nuova consapevolezza da parte delle imprese. Le cantine sono chiamate a riconoscersi sempre più come imprese strutturate, capaci di pianificare strategie di lungo periodo e di investire nella conoscenza dei propri dati economico-finanziari, nella governance e nelle risorse umane.

Luca Castagnetti, direttore Centro Studi Management Divino di Studio impresa.

Identità e valore territoriale: la forza della tradizione

Accanto alla dimensione economica, emerge con forza il tema dell’identità. Alessia Ceschi, vicepresidente della Cantina Valpolicella Negrar, ha sottolineato come la valorizzazione del territorio e delle persone rappresenti una leva fondamentale per affrontare le sfide attuali. In un mercato sempre più competitivo e globalizzato, il vino continua a distinguersi non come semplice prodotto di consumo, ma come espressione culturale capace di creare legami duraturi con i consumatori.

I grandi rossi della Valpolicella, pur risentendo dei cambiamenti nei gusti, dimostrano una notevole resilienza proprio grazie alla loro capacità di raccontare una storia e un territorio. La condivisione e la collaborazione tra produttori, inoltre, emergono come elementi essenziali per generare nuove idee e affrontare con successo le trasformazioni in atto.

Alessia Ceschi, vicepresidente Cantina Valpolicella Negrar.

Diversificazione e nuove strategie di crescita

Un’altra prospettiva significativa è quella offerta da Stefano Tommasi di Tommasi Family Estates, che ha evidenziato l’importanza della diversificazione territoriale e dell’innovazione strategica. L’espansione in diverse regioni italiane rappresenta non solo un’opportunità commerciale, ma anche una risposta concreta alle incertezze del mercato, consentendo alle aziende di ampliare il proprio portafoglio e di intercettare nuovi segmenti di consumatori.

Tommasi ha inoltre posto l’accento sulla necessità di rinnovare la comunicazione del vino, rendendola più accessibile alle giovani generazioni. In un contesto in cui il consumo si orienta verso esperienze più semplici e immediate, il settore è chiamato a superare linguaggi troppo tecnici e a promuovere un approccio più inclusivo e coinvolgente.

Stefano Tommasi, Tommasi Family Estates.

Enoturismo e sostenibilità: le opportunità del cambiamento

Tra le opportunità più promettenti spicca l’enoturismo, capace di creare un legame diretto tra produttori e consumatori e di valorizzare i territori vitivinicoli. L’ospitalità rappresenta una leva strategica non solo per incrementare le vendite dirette, ma anche per rafforzare l’immagine e l’autenticità delle aziende.

Parallelamente, i principi ESG (Environmental, Social and Governance) stanno assumendo un ruolo sempre più centrale. La sostenibilità non è più un’opzione, ma un requisito imprescindibile per garantire la competitività e la credibilità del settore nel lungo periodo. Governance solida, attenzione all’ambiente e responsabilità sociale diventano così elementi chiave per costruire un modello di sviluppo duraturo e condiviso.

Vinitaly: un punto di partenza per il futuro

In questo contesto, Vinitaly si conferma non solo come una vetrina internazionale, ma come un autentico laboratorio di idee e strategie. È il luogo in cui il settore si confronta, analizza le criticità e individua nuove direzioni di sviluppo. Verona diventa così il simbolo di una ripartenza che, pur consapevole delle difficoltà, guarda al futuro con fiducia e determinazione.

Il vino italiano si trova oggi a un bivio: da un lato le insidie di un mercato in trasformazione, dall’altro le opportunità offerte dall’innovazione, dalla sostenibilità e dalla valorizzazione del territorio. La sfida non è quella di resistere al cambiamento, ma di interpretarlo, trasformandolo in un’occasione di crescita.

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