Lago di Garda capitale del floral design: successo per la prima International Floral Master Class

Si è conclusa con un’ampia partecipazione e riscontri positivi la prima International Floral Master Class, andata in scena dal 22 al 24 marzo a Peschiera del Garda. L’iniziativa, promossa da Bloom’s Academy – fondata da Patrizia Di Braida, presidente provinciale e regionale del Sindacato fioristi di Confcommercio Verona – in collaborazione con la scuola messicana Carlota Flower Lab, ha portato sul Lago di Garda un evento di respiro internazionale dedicato al mondo del floral design.

L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita professionale, con l’obiettivo di valorizzare il floral design come vera e propria professione creativa e imprenditoriale, capace di generare valore economico e attrattività per il territorio. In questa direzione, il progetto punta a rafforzare il posizionamento di Verona e del Garda come destinazioni di riferimento per gli allestimenti floreali legati agli eventi, in particolare nel segmento wedding.

«I margini di crescita sono significativi – sottolinea Di Braida – anche grazie a un’offerta competitiva rispetto ad altre mete consolidate come il lago di Como».

Durante le tre giornate, professionisti provenienti da Europa, Americhe e mercati emergenti hanno preso parte a un percorso formativo altamente qualificato, che ha spaziato dalla realizzazione di composizioni floreali e bouquet editoriali fino alla progettazione di installazioni scenografiche e grandi allestimenti, con un focus sulla creazione di ambienti sensoriali per eventi e matrimoni.

Momento centrale dell’iniziativa è stata la serata di gala, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del sistema associativo, tra cui il consigliere regionale Filippo Rigo e il presidente di Confcommercio Verona e della Camera di Commercio Paolo Arena, insieme ai docenti internazionali Ana Paola Mendoza e Rolando Torres, oltre alla stessa Di Braida e a Fabio Benedetti.

«Il floral design rappresenta un elemento distintivo capace di coniugare estetica, identità e valore economico – ha commentato Di Braida –. Con questa iniziativa abbiamo creato un ponte tra formazione, impresa e internazionalizzazione, offrendo nuove competenze e opportunità ai professionisti del settore».

Determinante per la riuscita dell’evento è stato il contributo dei partner tecnici e creativi, tra cui Oasis, Decorum, Del Golfo, Floresie Frame Works, Rosa Prima e SCS Scaligera Service, affiancati da realtà del mondo eventi e lifestyle.

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