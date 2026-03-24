La nuova primavera del vivere lento: tra orti, giardini e ritorno alla natura

C’è qualcosa di profondamente intrigante e profondo nel successo crescente di orti, giardini e attività all’aria aperta. Non è solo una moda, né un semplice passatempo: è il segnale di un cambiamento più ampio, culturale ed economico, che attraversa la società e ridefinisce il nostro rapporto con il tempo, con il lavoro e con l’ambiente.

Lo dico anche per esperienza diretta. Ai tempi dell’università ho lavorato per qualche anno in un consorzio agrario a Quinto di Valpantena, entrando in contatto quotidiano con agricoltori, hobbisti, tecnici. È lì che ho scoperto un mondo fatto di concretezza, stagionalità e fatica, ma anche di autenticità. Un ambiente dove il tempo non si misura in minuti, ma in cicli naturali, dove il risultato non è immediato ma costruito giorno dopo giorno. Un mondo che allora poteva sembrare marginale rispetto alle dinamiche dell’economia moderna e che oggi, invece, torna sorprendentemente centrale.

Negli ultimi anni, e con un’accelerazione evidente dopo la pandemia, il florovivaismo è uscito dalla sua dimensione tradizionale per diventare uno dei simboli più evidenti di un nuovo stile di vita. Piantare, coltivare, curare: gesti semplici che oggi assumono un valore più ampio. Non solo produttivo, ma anche terapeutico, educativo e identitario.

A Vita in Campagna – La Fiera, andata in scena a Veronafiere, questo cambiamento si è visto chiaramente. Non solo stand e prodotti, ma persone. Famiglie, appassionati, operatori del settore, bambini curiosi e pensionati esperti: un pubblico trasversale che racconta meglio di qualsiasi statistica dove stiamo andando. Non si cercavano solo piante o attrezzature, ma consigli, relazioni, esperienze.

L’orto domestico non è più una nostalgia del passato, ma una forma attuale di consapevolezza. È il luogo in cui si intrecciano sostenibilità, alimentazione sana e bisogno di rallentare. Anche il giardinaggio ha cambiato significato: non è più soltanto decorazione, ma cura quotidiana e costruzione di equilibrio personale.

Dietro questa trasformazione c’è anche un dato economico preciso. Il florovivaismo rappresenta oggi un comparto dinamico, capace di innovare e intercettare nuovi bisogni. Le aziende stanno evolvendo: nuove varietà, vendita online, soluzioni per piccoli spazi urbani, prodotti pensati per hobbisti sempre più informati. Il cliente non è più passivo: vuole capire, scegliere, sperimentare.

E qui emerge un punto chiave: la lentezza non è più un limite, ma un valore competitivo. In un sistema che ha spinto per anni sulla velocità, sull’efficienza estrema e sulla standardizzazione, il ritorno ai ritmi naturali rappresenta quasi una forma di resistenza. Ma anche un’opportunità economica.

Non si tratta di idealizzare un mondo fatto anche di fatica, costi crescenti e complessità gestionali – chi ha lavorato anche solo per un periodo in questo settore lo sa bene. Tuttavia, proprio in quella fatica c’è un elemento che oggi viene riscoperto: la concretezza di un lavoro che produce qualcosa di reale, tangibile, vivo.

La domanda, allora, è inevitabile: siamo di fronte a una tendenza passeggera o a un cambiamento strutturale?