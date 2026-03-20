Magis e Confcommercio Verona: intesa su luce e gas

Sostenere le imprese del territorio di fronte all’instabilità dei mercati energetici. È questo l’obiettivo della convenzione firmata questa mattina a Verona tra il Gruppo Magis e Confcommercio Verona. L’intesa punta a offrire soluzioni concrete per contenere i costi di gas naturale ed energia elettrica in una fase geopolitica complessa.

La convenzione resterà valida fino al 31 dicembre 2026. Prevede condizioni trasparenti con prezzi indicizzati ai mercati all’ingrosso e spread vantaggiosi. L’agevolazione non riguarda solo le aziende: i benefici sono estesi anche ai clienti domestici legati al mondo Confcommercio, includendo titolari, soci, dipendenti e collaboratori delle realtà associate.

Le dichiarazioni

Paolo Arena e Federico Testa.

Secondo il presidente di Confcommercio Verona, Paolo Arena, l’intesa rappresenta un supporto necessario per il settore: «In uno scenario internazionale critico, offrire alle imprese condizioni energetiche competitive significa aiutarle a essere più forti sul mercato. Abbiamo scelto Magis perché è un interlocutore solido, affidabile e profondamente radicato nel nostro territorio».

Dello stesso avviso il presidente di Magis, Federico Testa, che ha sottolineato il valore del legame con la provincia: «Abbiamo voluto fortemente questo accordo perché conferma le nostre solide radici territoriali e dimostra la nostra capacità di offrire soluzioni vantaggiose al mondo delle imprese, con attenzione alle loro esigenze concrete».

Prospettive e sfide

Un momento della conferenza stampa.



Per Magis la firma arriva in un momento di forte espansione, con un piano industriale che prevede oltre 1 miliardo di euro di investimenti fino al 2030.

Dall’altro lato, Confcommercio Verona prosegue la sua strategia di affiancamento alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. L’associazione è oggi impegnata nell’aiutare il tessuto economico a interpretare le grandi sfide attuali, dalla gestione dell’intelligenza artificiale alla ricerca di personale qualificato.