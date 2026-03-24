Guide e accompagnatori turistici: nasce ConfGuide Confcommercio Verona

Una nuova associazione entra nel sistema di Confcommercio Verona e punta a rafforzare il ruolo dei professionisti del turismo nel territorio scaligero. È stata infatti costituita ufficialmente ConfGuide Confcommercio Verona, organismo di rappresentanza delle guide turistiche, ambientali e degli accompagnatori turistici che si riconoscono nei valori del mercato, della concorrenza e della responsabilità sociale dell’attività d’impresa.

La nuova associazione nasce con l’obiettivo di fare rete tra operatori del settore, valorizzare la qualità del servizio offerto e contribuire al rafforzamento dell’immagine turistica di Verona e, più in generale, del sistema Italia. Un passaggio che assume particolare rilevanza in una fase in cui il turismo rappresenta uno dei principali driver economici del territorio.

Turisti a Verona.

Alla guida di ConfGuide Verona è stata nominata Marialuisa Enciso, affiancata dalle vicepresidenti Monica Frigo e Alberto Marastoni. Completano il Consiglio direttivo Elena Aniballi, Carla Bosa, Daniele Bressan, Francesco Castioni, Francesca Amaro, Viktoria Sagi, Francesca Romana Viviani e Christina Zuegg, una squadra ampia e rappresentativa delle diverse anime del settore.

L’associazione si propone come interlocutore strutturato per le istituzioni locali, con l’obiettivo di affrontare in modo concreto le criticità che incidono sull’attività delle guide e sulla qualità dell’accoglienza turistica. In questa direzione si inserisce anche il primo impegno operativo, come sottolineato da Francesca Toffali, presidente della Prima Circoscrizione di Confcommercio Verona: «Già oggi una delegazione di ConfGuide sarà presente in Comune in occasione dell’incontro sugli spazi di sosta dei pullman turistici. All’Amministrazione evidenzieremo le criticità che da anni incidono sull’attività delle guide e sull’accoglienza dei turisti, nel rispetto dello spirito di collaborazione che da sempre ci contraddistingue».

Francesca Toffali, presidente Confcommercio – Prima Circoscrizione.

Al centro dell’azione della nuova associazione vi è anche la volontà di contribuire in modo attivo alla gestione dei flussi turistici e alla valorizzazione del patrimonio cittadino. Lo evidenzia la presidente Marialuisa Enciso: «La nostra categoria intende contribuire in modo costruttivo al miglioramento della gestione dei flussi turistici, della qualità dell’offerta culturale e della tutela del patrimonio storico-artistico della città. Il primo obiettivo è la lotta all’abusivismo, ma vogliamo avviare un confronto costante con l’amministrazione e sottoporle proposte concrete e costruttive anche sui temi della logistica e della mobilità per il bene della nostra professione, del turismo e dei cittadini».

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