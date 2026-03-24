Amazon punta sulla logistica sostenibile: Verona entra nella rete della micromobilità urbana

Amazon rafforza la propria strategia sulla logistica in Italia puntando su velocità di consegna e sostenibilità ambientale, con un ruolo sempre più centrale anche per Verona. Il gruppo ha annunciato l’introduzione di nuove soluzioni operative che combinano innovazione tecnologica e riduzione delle emissioni, ampliando la propria presenza nelle principali città italiane.

Nel quadro di questo sviluppo, il capoluogo scaligero entra nella rete europea della micromobilità con un nuovo hub dedicato alle consegne urbane. Una scelta che conferma il peso strategico di Verona nel sistema logistico nazionale, soprattutto per la gestione delle consegne nelle aree a traffico limitato, dove vengono utilizzati veicoli a zero emissioni come cargo scooter elettrici.

L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio che vede Amazon impegnata a migliorare le performance della consegna rapida. Nel 2025, i clienti Prime in Italia hanno ricevuto oltre 230 milioni di prodotti in giornata o entro un giorno, mentre il servizio di consegna veloce è stato esteso a più di 30 città. Un’evoluzione che consente ai consumatori di accedere rapidamente a un’ampia gamma di prodotti, dai beni di uso quotidiano agli articoli più specifici.

Sul fronte dell’innovazione, l’azienda sta sperimentando nuovi modelli logistici basati su intelligenza artificiale e machine learning, con l’obiettivo di avvicinare fisicamente i prodotti ai clienti e ridurre i tempi di consegna. Un esempio è l’area dedicata alle consegne rapide nel centro di smistamento di Peschiera Borromeo, progettata per ottimizzare la disponibilità degli articoli più richiesti e rendere possibile la consegna anche in poche ore dall’ordine.

Accanto alla velocità, resta centrale il tema della sostenibilità. Amazon ha infatti ampliato in modo significativo la propria flotta elettrica, arrivando nel 2025 a oltre 20 milioni di consegne effettuate in Italia con veicoli a basse o zero emissioni, tra furgoni elettrici, cargo bike e scooter elettrici.

L’impegno si estende anche a livello europeo, dove l’azienda ha ordinato quasi 5.000 furgoni elettrici Mercedes-Benz, di cui 500 destinati all’Italia, e ha sviluppato oltre 70 hub di micromobilità in più di 50 città. Strutture che consentono di ridurre traffico e impatto ambientale nei centri urbani, migliorando al contempo l’efficienza delle consegne.

In questo contesto, Verona si inserisce come uno dei nodi più recenti di questa rete innovativa, affiancando città come Milano, Roma e Firenze. Un passo che rafforza il ruolo della città scaligera nelle strategie di transizione ecologica e innovazione logistica, con ricadute potenzialmente rilevanti anche sul tessuto economico locale.

Le iniziative rientrano nel più ampio obiettivo di Amazon di raggiungere zero emissioni nette di CO2 entro il 2040, sostenuto da un piano di investimenti da 1 miliardo di euro per la decarbonizzazione dei trasporti in Europa. Un percorso che intreccia tecnologia, sostenibilità e sviluppo urbano, e che vede Verona sempre più coinvolta nelle nuove dinamiche della logistica del futuro.

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