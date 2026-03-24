Servizio idrico: a Verona tariffe tra le più basse in Veneto

Verona si conferma tra le province meno care del Veneto per quanto riguarda il costo del servizio idrico integrato. In occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, celebrata lo scorso 20 marzo, il Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese ha diffuso i dati ufficiali che mostrano una situazione migliore rispetto alle recenti stime nazionali.

I numeri della bolletta

Secondo i dati certificati, la spesa media per una famiglia veronese è di 408 euro l’anno (calcolata su un consumo di 182 metri cubi). Questa cifra è inferiore di 22 euro rispetto ai 430 euro segnalati recentemente dall’associazione Cittadinanzattiva.

Questo posizionamento colloca il territorio scaligero ai vertici regionali per quanto riguarda il contenimento delle tariffe, garantendo al contempo la sostenibilità del servizio.

Un modello di gestione solido

Il risultato è frutto di quello che l’ente definisce il «modello veronese», basato sulla programmazione e sul controllo esercitati dal Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese. L’operatività è invece affidata alle due società di gestione: Acque Veronesi, che copre gran parte della provincia, e Azienda Gardesana Servizi (AGS), attiva nell’area del Garda.

L’obiettivo dichiarato è conciliare il risparmio per le famiglie con la necessità di investimenti costanti sulle reti per garantire la qualità e la sicurezza della risorsa idrica.

Il commento delle istituzioni

«La Giornata mondiale dell’acqua è un’occasione importante per ricordare che dietro un servizio efficiente ci sono programmazione, controllo e investimenti continui», dichiara il presidente del Consiglio di Bacino dell’ATO Veronese, Bruno Fanton.

Sempre secondo Fanton, il fatto che Verona sia tra le meno care del Veneto è un «dato positivo, che testimonia l’impegno nel garantire ai cittadini un servizio di qualità a costi sostenibili, senza perdere di vista la tutela di una risorsa fondamentale come l’acqua».

L’ente garantisce che il lavoro di pianificazione proseguirà con l’obiettivo di rispondere alle sfide future, mantenendo un servizio equo ed efficiente.

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