Talent Week a Verona: al via il festival per giovani e imprese

Novanta speaker, 17 eventi e tre città coinvolte. Sono i numeri della seconda edizione di Talent Week, il festival dedicato alle nuove generazioni e all’impresa nel Nordest. L’appuntamento è in programma dal 30 marzo al 3 aprile a Verona e Padova, con un’anteprima il 24 marzo a Venezia.

Il festival punta tutto sulla “Gen Z”. Partecipano infatti 210 studenti selezionati da otto università del territorio, impegnati in un hackathon per rispondere alle sfide lanciate dalle aziende locali.

L’apertura a Verona

La giornata inaugurale del 30 marzo si terrà per la prima volta proprio a Verona, all’Auditorium della Camera di Commercio. Il tema scelto è «Sentire. Esplorare. Creare».

La mattinata si aprirà con i saluti di Paolo Arena, presidente della Camera di Commercio di Verona, e Bruno Giordano, presidente di Fondazione Cariverona. Tra i momenti più attesi, il keynote speech di Anna Fiscale (Progetto Quid) e il talk con esponenti di grandi gruppi come Bauli e Masi Agricola.

Nel pomeriggio i lavori si sposteranno nella sede di UniCredit per laboratori sui trend occupazionali del futuro. La giornata si concluderà con il format «Spritz&Pitch», dove gli spin-off dell’Università di Verona presenteranno le proprie innovazioni.

Il mercato del lavoro in Veneto

L’evento cade in un momento critico per l’occupazione regionale. Secondo i dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere, nel 2025 le imprese venete hanno segnalato difficoltà nel trovare personale per il 51,5% delle assunzioni previste. Un dato superiore alla media nazionale (47%).

I settori più in sofferenza sono l’edilizia (70% di difficoltà di reperimento), la sanità (67%) e la metalmeccanica (65%). Tra i profili più rari per i giovani sotto i 30 anni spiccano gli operai specializzati nelle costruzioni e i meccanici.

Richieste e lauree

Nonostante le difficoltà, la domanda di lavoro resta alta: 525.550 entrate previste nel 2025 in Veneto. Le imprese cercano soprattutto diplomati (65%) e laureati (12%). Tra i titoli universitari più richiesti figurano l’indirizzo economico, quello formativo e l’ingegneria industriale.

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